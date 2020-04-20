Milletvekili Kara’dan Bakan Albayrak’a teşekkür

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, mali müşavirlerin mükellefleri adına vermesi gereken Kurumlar Vergisi Beyanname süresinin uzatılması kararından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a teşekkür etti.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, korona virüs salgını nedeniyle riskli şartlar altında görevlerine devam etmeye çalışan meslek grupları arasında bulunan serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin mücbir sebepten faydalanan meslek grubu olmasına rağmen, mücbir sebebe girmeyen mükelleflerinin beyan ve bildirimleri için mecburen bürolarında çalışmak zorunda olduğunu hatırlatarak, “Dolayısıyla mücbir sebep kapsamında olmasının bir faydası olmamıştır. Yükümlülüklerini yerine getirebilmek gayesinde olan meslek mensupları için beyan ve bildirim sürelerinin yeniden belirlenmesi oldukça önemlidir” açıklamasında bulunmuştu.

30 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 1 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldığının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulmasının ardından Milletvekili Kara, “Bu erteleme meslek mensupları tarafından uzun süredir beklenen bir haberdi. Ertelemeler için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a teşekkür ederim. Edefterlerin beyan sürelerinin de 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılması meslek mensuplarımızın sağlığının korunması için hayati önem taşımaktadır” dedi.

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