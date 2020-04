Meram Belediyesi, tekstil atölyesinde maske üretimine başladı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Meram Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile maske üretimine başladı. Salgınla mücadelede bugüne kadar aldıkları tedbirlere ve verdikleri desteklere ilaveten atölyede üretilen günlük 10 bin adet tek kullanımlık maske ile de salgınla mücadelede vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Bu zor günlerden millet olarak sabır, gayret, azim ve elbirliği ile çıkacağız” dedi.

Korona virüsle mücadelede aldığı tedbirlerin yanı sıra başta 65 yaş üstü ve dezavantajlı vatandaşlarla sağlıkçılar olmak üzere her kesime destek veren Meram Belediyesi, günde 10 bin adet üretilecek maskelerle Meram ile birlikte Konya’nın ve ülkenin virüsle mücadelesine de destek vermiş olacak. Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, üretimin gerçekleştiği Meram Belediyesine ait Osmangazi Sosyal Tesisinde bulunan tekstil atölyesine ziyarette bulunarak bilgi aldı. Başkan Kavuş ziyaretinde üretime katılan Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri ve uzmanlarına da gösterdikleri fedakarlık sebebiyle teşekkür etti.



“Hemşehrilerimizi tehditten uzak tutmak adına tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz”

Korona virüs salgını sebebiyle zor günler geçiren insanımızın her yönden yanında olduklarını belirten Başkan Mustafa Kavuş, bunun son örneği olarak da maske üretimine başladıklarını kaydetti. Bu zor günlerden millet olarak sabır, gayret, azim ve elbirliği ile çıkacaklarını ifade eden Kavuş, “Tehlikenin başladığı ilk günden bu yana hemşehrilerimizi bu tehditten olabildiğince uzak tutabilmek, her birinin temel belediyecilik hizmetlerini en sağlıklı bir şekilde almalarını sağlamak adına tüm ekip arkadaşlarımla birlikte canla başla mücadele veriyoruz. İlaçlamalardan Sosyal Vefa Grubu çalışmalarına, pazar yeri düzenleme ve dezenfeksiyonundan Tenzile Ana Hasta Konuk Evini sağlıkçılara tahsis etmeye kadar mücadelede en küçük açık bir nokta kalmayacak şekilde önlemler aldık. Bu mücadele kapsamında şimdi de Osman Gazi Sosyal Tesisimizde bulunan tekstil atölyesinde tek kullanımlık maske üretimine başladık. Ürettiğimiz maskeler, özellikle belediyemizin pazar yerlerinin girişinde başlattığı maske dağıtımlarında ihtiyacımızın tamamen kendi çabalarımızla karşılanması anlamı taşıyor. Geriye kalan kısmı da başta kamu kurumları olmak üzere tüm vatandaşlarımızın istifadesine sunulacak. Böylelikle sadece Meram’ın değil, Konya’nın ve ülkemizin mücadelesine de destek vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

