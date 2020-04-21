Otomobille traktör çarpıştı: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otomobille traktör çarpıştı: 2 yaralı

İHA

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobille traktör çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Ereğli ilçesi Alhan Mahallesi Dutlukırım mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre K. idaresindeki 42 RL 177 plakalı otomobil Aşıklar Mahallesi yönünden Karaman Çevre yolu istikametine seyir halindeyken, Onur B. idaresindeki 06 SBF 54 plakalı römork takılı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilirken, kazada her iki sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyşehir’de dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
YEREL HABERLER Beyşehir’de dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere gıda ...
Hayvanseverler, yavru kedileri vahşice öldürenlerin bulunmasını istiyor
YEREL HABERLER Hayvanseverler, yavru kedileri vahşice öldürenlerin ...
(Görüntülü) Hafif ticari araçtan pompalıyla ateş açıldı: 5 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hafif ticari araçtan pompalıyla ateş ...
(Görüntülü) Sokağa çıkma yasağında drift yapan sürücü hakkında yakalama kararı çıkarıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokağa çıkma yasağında drift yapan sürücü ...
Soylu'dan drift yapan sürücüye: Türk polisi yakalar da yardım da eder
YEREL HABERLER Soylu'dan drift yapan sürücüye: Türk polisi yakalar ...
Ticari araçtan etrafa ateş açtılar: 5 yaralı
YEREL HABERLER Ticari araçtan etrafa ateş açtılar: 5 yaralı
Hafif ticari araçtan pompalıyla ateş açıldı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçtan pompalıyla ateş açıldı: 5 yaralı
Selçuklu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
(Görüntülü) Konya'da 1 mahalledeki karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da 1 mahalledeki karantina ...
Meram Belediyesi, tekstil atölyesinde maske üretimine başladı
YEREL HABERLER Meram Belediyesi, tekstil atölyesinde maske üretimine ...
Milletvekili Kara’dan Bakan Albayrak’a teşekkür
YEREL HABERLER Milletvekili Kara’dan Bakan Albayrak’a teşekkür
Karatay Termal Tatil Köyü, salgının bitmesiyle hizmete girecek
YEREL HABERLER Karatay Termal Tatil Köyü, salgının bitmesiyle ...
(Görüntülü) Umre dönüşü karantinaya alınan 350 kişi, evlerine gönderildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Umre dönüşü karantinaya alınan 350 kişi, ...
Konya'nın bir mahallesinde karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Konya'nın bir mahallesinde karantina kaldırıldı
Umre dönüşü karantinaya alınan 350 kişi, evlerine gönderildi
YEREL HABERLER Umre dönüşü karantinaya alınan 350 kişi, evlerine ...
(Görüntülü) Konya'da yasak sona erince satış yapan marketlere ceza uygulandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da yasak sona erince satış yapan ...
Kısıtlama bitti diye açılan marketler polis tarafından kapatıldı
YEREL HABERLER Kısıtlama bitti diye açılan marketler polis ...
Konya'da yasak sona erince satış yapan marketlere ceza uygulandı
YEREL HABERLER Konya'da yasak sona erince satış yapan marketlere ...
Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasında trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasında trafik kazası: 1 ...
Konya Emniyet Müdürü Aydın, kontrol noktalarını inceledi
YEREL HABERLER Konya Emniyet Müdürü Aydın, kontrol noktalarını ...
64 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 64 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Elektrik direkleri üzerindeki leylek yuvaları ilgi odağı
YEREL HABERLER Elektrik direkleri üzerindeki leylek yuvaları ilgi ...
Evden çıkamayan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Evden çıkamayan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
(Görüntülü) Konya'da 35 metre çapında, 15 metre derinliğinde yeni obruk oluştu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da 35 metre çapında, 15 metre ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X