Otomobille traktör çarpıştı: 2 yaralı

'Ablam ve ben'

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Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Alhan Mahallesi Dutlukırım mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre K. idaresindeki 42 RL 177 plakalı otomobil Aşıklar Mahallesi yönünden Karaman Çevre yolu istikametine seyir halindeyken, Onur B. idaresindeki 06 SBF 54 plakalı römork takılı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilirken, kazada her iki sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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