Başkan Altay: "Türkiye dünyaya liderlik örneği sergiledi"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eş Başkanlık görevini yürüttüğü Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG)'nın yönetim kurulu toplantısına video konferans üzerinden katıldı.

UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip korona virüs (KOVİD19) tedbirleri kapsamında UCLG’nin yönetim kurulu toplantısına video konferans üzerinden katıldı. Dünyanın farklı bölgelerinden 240 bin şehri temsil eden en kapsamlı yerel ve bölgesel yönetim ağı olan, Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın yönetim kurulu toplantısı birlik başkanı Mohamed Boudra’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıya katılan UCLG Eş Başkanları ve yönetim kuruluna üye çeşitli ülkelerin belediye başkanları, ülkelerinde ve şehirlerinde aldıkları korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirmede bulundu. UCLG Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, korona virüse karşı Türkiye’de alınan tedbirler ve Konya olarak yürüttükleri çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



"Yürüttüğümüz birçok örnek projeyi paydaşlarımıza anlattık"

Toplantı sonrası açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, salgın nedeniyle Konya’da ve Türkiye’de yapılan çalışmaları tüm dünyadaki paydaşlara anlattıklarını ifade ederek, bu süreçte Türkiye’nin sağlık altyapısının çok güçlü olduğunun bir kez daha görüldüğünü kaydetti. Türkiye’de vaka sayısı ve ölüm sayıları değerlendirildiğinde korona virüse karşı önemli bir başarı elde edildiğini dile getiren Başkan Altay, “Ayrıca Konya olarak yaptığımız birçok örnek projeyi dünyanın çeşitli ülkelerinin şehirleriyle paylaşma fırsatımız oldu. Hem sosyal yardımlarda hem diğer ihtiyaçların giderilmesinde Konyamız örnek projeler yürütüyor. UCLG çatısı altında da bunları paylaşarak şehrimiz ve ülkemiz adına önemli bir kazanım elde ettik” dedi.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hem sağlık altyapısına yapılan yatırımlarla hem de sosyal destek konusunda tüm dünyaya liderlik örneği sergilediğini vurgulayan Başkan Altay, Türkiye’nin bugüne kadar 40 ülkeye yaptığı çok önemli sağlık malzemesi yardımlarıyla önemli bir başarı elde ettiğini de sözlerine ekledi.

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