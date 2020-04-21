Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla da bazı kavşaklarda düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir trafiğini rahatlatacak düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, trafiğin akıcılığını artırmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla şehir merkezindeki önemli kavşaklarda düzenlemeler yaptıklarını belirterek, son olarak İstanbul Yolu Elmalı Hamdi Hoca Caddesi kavşağı, Hulusi Baybal Caddesi ile Şefikcan Caddesi kesişimi ve Alaaddin Kap Caddesi’nde düzenleme çalışmaları yaptıklarını söyledi. Başkan Altay, korona virüsle mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları ve sosyal destek faaliyetlerinin yanında şehir trafiğinin bu süreçteki rahatlığından da faydalanarak planlamada yer alan çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurguladı. Konya Büyükşehir Belediyesi, kavşakların kapasitelerini artırmak ve sinyalizasyonda bekleme sürelerini düşürmek amacıyla Alaaddin Kap Caddesinde kavşak düzenlemesi, İstanbul Yolu Elmalı Hamdi Hoca Caddesi kavşağında ilave şerit çalışması, Hulusi Baybal Caddesi’nin Şefikcan Caddesi girişinde ise şerit düzenlemesi yapıyor.

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