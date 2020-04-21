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KSO Başkanı Kütükcü: "Sektör ayrımı gözetmeksizin, tüm imalat sanayi sektörleri desteklenmeli”

İHA

KSO Başkanı Kütükcü: "Sektör ayrımı gözetmeksizin, tüm imalat sanayi sektörleri desteklenmeli”

Konya Sanayi Odası (KSO'nın geçtiğimiz ay korona virüs (Covit19) salgını nedeniyle ertelenen Mart ayı meclis toplantısı ile Nisan ayı meclis toplantısı video konferans ile gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, meclis üyelerine bu süreçte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, “Konya sanayimizde Türkiye ortalamasının çok altında bir kapasite düşüşü var. Bu bizim için çok kıymetli. Şehrimizde firmalarımız tedbirlere azami ölçüde dikkat ederek, üretimlerine devam ediyor. Böyle bir dönemde istihdamı koruyarak üretime devam etmek ve finansı iyi yönetmek çok önemli. Bu noktada sektör ayrımı gözetmeksizin, tüm imalat sanayi sektörleri istisnasız desteklenmeli” şeklinde konuştu.

KSO’dan üç ayrı rapor
Konuşmasında Konya Sanayi Odası olarak korona virüs salgınının ülkede görüldüğü ilk günden bu yana süreci çok yakından takip ettiklerini anlatan Kütükcü, gerek Konya Sanayi Odası’nda gerek Konya OSB’de tüm tedbirlerin eksiksiz alındığını ifade etti. Kütükcü, oda olarak KSO Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir Pandemi Kurulu oluşturduklarını ve sanayicilerin bu süreçteki taleplerinin Pandemi Kurulu vasıtasıyla ilgili kurumlara iletildiğini kaydetti. Kütükcü, “Şu ana kadar sanayicilerimizden gelen talepleri içeren iki ayrı rapor hazırlayarak TOBB ve bakanlıklarımıza ilettik. Bu raporlarda yer alan Kısa Çalışma Ödeneğinin şartlarının kolaylaştırılarak hayata geçirilmesi, nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemelerinin ertelenmesi, KGF desteklerinin artırılması, GEKAP beyanname sürelerinin uzatılması, muhtasar, KDV ve SGK ödemelerinin ertelenmesi gibi pek çok talebimiz kabul edildi. Ayrıca üretimin devam etmesi için sanayicilerimizin yeni taleplerini içeren üçüncü raporumuzu da üst kuruluşumuz TOBB’a gönderdik. Takibini yapacağız” şeklinde konuştu.

KSO aidatları erteledi, Milli Dayanışma Kampanyasına 100 bin TL bağış yapıldı
Konya Sanayi Odası olarak 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyasına 100 bin TL bağışta bulunduklarını da aktaran Kütükcü, ayrıca KSO üyelerinin Haziran ayında ödemesi gereken yıllık üyelik aidatı ve munzam aidatların gecikme zammı ve faiz tahakkuk ettirilmeksizin Ekim ayına ertelendiğini hatırlattı.

Tekstil Meslek Komitesi maske üretimine devam ediyor
Kütükcü, Konya Sanayi Odası olarak bu süreçte maske üretimi ve işletmelerin maske teminine yönelik çalışmalar da yürüttüklerini söyledi. Konya Sanayi Odası’nın tekstil meslek komitesinin maske üretimi konusunda sahada aktif olarak çalıştığını, şu ana kadar komitede yer alan firmalar tarafından 1.5 milyonun üzerinde maskenin üretildiğini kaydetti. Başkan Memiş Kütükcü, tüm dünyada etkisini devam ettiren Covit19 salgının ekonomik aktiviteleri ve çalışma hayatını bir süre daha etkilemeye devam edeceğini, ancak bu sürecin ne kadar devam edeceği ve etkilerinin nasıl olabileceği yönünde çalışmalar yapılmasının kritik önemde olduğunu ifade ederek, “Konya Sanayi Odası olarak şu anda salgın sürecinin ne kadar devam edeceği, çalışma hayatını ve ekonomik aktiviteler üzerindeki etkisinin neler olabileceği yönünde farklı senaryo çalışmaları yürütüyoruz. Bu süreçten işletmelerimizi en az hasarla çıkarmak zorundayız. Bu noktada panik yapmadan kararlar almak, nakit akışını ve finansmanı doğru yönetmek çok kıymetli. Bu anlamda Oda olarak, önümüzdeki günlerde işverenlerimize yönelik yeni bir eğitim süreci başlatacağız" diye konuştu.

"Tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiyem"
Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde, yatırımların devam ettiği 5. kısımda da OSB Bölge Müdürlüğünün öncelikli yatırımlarının aralıksız sürdüğünün altını çizen Kütükcü, bu dönemde Türkiye’nin tüm tedbirleri eksiksiz alarak üretime devam etmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Ülkemizin bu dönemde tüm tedbirleri alarak üretim hayatına devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gerek ekonomik tedbirler gerekse çalışanlarımızın sağlığını korumaya yönelik hijyen tedbirleri eksiksiz olarak alınmalı. İşletmelerimize bu yönde sürekli olarak bilgilendirmeler yapıyoruz. Onun için diyoruz ki, Tedbir Al, Çalışanını Koru, Üretime Devam Et Türkiyem” dedi.

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