İhbara giden sağlık personeline pastalı, meşaleli karşılama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) KONYA'da sağlık görevlileri, ihbar üzerine ambulansla gittikleri mahallede pasta ve meşaleli sürprizle karşılandı. Özverili çalışmaları için tebrik edilen sağlıkçılar, mahalleliye teşekkür etti. <br>Merkez Karatay ilçesine bağlı Hacıveyiszade Mahallesi Müeyyitzade Sokak'ta, baygınlık geçiren kişi olduğu ihbarını alan sağlık görevlileri, ambulansla kısa sürede adrese geldi. Sağlıkçılara, sokakta pasta getirilip, meşale yakılarak, sürpriz yapıldı. Şaşıran sağlık görevlileri, çok mutlu olduklarını belirtip, mahalleliye teşekkür etti. Koronavirüs salgını sürecinde özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik edilen sağlıkçılar, pasta kesip, fotoğraf çektirdi. Sağlık ekibi, alkışlarla mahalleden uğurlandı. DHA-Genel Türkiye-Konya Mehmet IŞIK<br>2020-04-22 10:12:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.