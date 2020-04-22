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Konuk: “Bu 23 Nisan’da Türkiye’nin bütün evleri bayram yeri olacak”

İHA

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "Bu 23 Nisan'da, meclisimizin açılışının 100.'üncü yılında egemenlik coşkusu, tören alanları ve mekanlar ile sınırlı kalmayacak. Bu 23 Nisan'da Türkiye'nin bütün evleri bayram yeri olacak. Türkiye'nin bütün hanelerinde egemenlik bayramımızın coşkusu yaşanacak" şeklinde konuştu.

Konuk: “Bu 23 Nisan’da Türkiye’nin bütün evleri bayram yeri olacak”

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Bu 23 Nisan’da, meclisimizin açılışının 100.’üncü yılında egemenlik coşkusu, tören alanları ve mekanlar ile sınırlı kalmayacak. Bu 23 Nisan’da Türkiye’nin bütün evleri bayram yeri olacak. Türkiye’nin bütün hanelerinde egemenlik bayramımızın coşkusu yaşanacak” şeklinde konuştu.
25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Konuk mesajında, “Millet egemenliğinin tecelligahı meclisimizin içinde bulunulan şartların zorluğuna rağmen, ülkemizin dört bir yanından gelen millet asliyetinin temsilcilerinin istiklali tam gayesi ile verilen mücadeleyi başlatmak için yaptığı ilk toplantının 100’üncü yıl dönümünü yine içinde bulunduğumuz zorlu şartlar sebebiyle, bu tarihi günün ihtiva ettiği mana bütünlüğü ile değerler manzumesine bağlılığımız tam, heyecanımız yüksek bir şekilde idrak ediyor, yaşlısı ve genci ile bu bayramı adlarına armağan ettiğimiz çocuklarımızla meydanlarda, okullarda omuz omuza hep birlikte sergileyeceğimiz coşkudan mahrum bir şekilde geçiriyoruz. Meclisimizin açılışının 100’üncü yılını daha coşkulu ve yurdun dört bir yanına yayılan heyecanla kutlama arzumuzu maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle toplu etkinlikler yerine bireysel olarak ve ailecek evlerimizde yapacağımız yürekten ve kendi oluşturacağımız etkinliklerle gerçekleştireceğiz. Bu 23 Nisan’da, Meclisimizin açılışının 100’üncü yılında egemenlik coşkusu, tören alanları ve mekânlar ile sınırlı kalmayacak. Bu 23 Nisan’da Türkiye’nin bütün evleri bayram yeri olacak. Türkiye’nin bütün hanelerinde egemenlik bayramımızın coşkusu yaşanacak” şeklinde konuştu.
Bundan bir asır önce bugün toplanan Büyük Millet Meclisimizin ortaya koyduğu iradenin bağımsız ve hür yaşama kararlılığı, hedefinin ise istiklali tam olduğunu vurgulayan Başkan Konuk, “o gün mücadele ettiğimiz işgalcilerdi, vatan topraklarına göz dikenlerdi. O gün o mücadeleden, bir olarak, birlik olarak, dayanışmayla yoklukları da yenerek, düşmanları da yenerek zaferle çıktık. Bugün tüm dünya gibi gözle görünmeyen bir tehdit ile mücadeledeyiz. Bugün vatan toprakları değil, milletimizin her birinin sağlığı tehlike altında. Dün mücadelede zafer için topyekun bir gayret gerekiyordu, bugün de mücadeleden başarı ile çıkmak için topyekûn bir gayret gerekiyor. Bugün de mücadelenin formülü 100 sene önceki gibi bir olmaktan, birlik olmaktan, dayanışmadan geçiyor, birbirimizi muhafaza etmekten geçiyor. Yoklukları yardımlaşma ve dayanışmayla aşacağız. Salgının yayılmaması için sosyal hayatımızdan topyekun fedakarlık edeceğiz. Bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz, hepimiz seferber olacağız, dikkati, özeni ve tedbiri elden bırakmadan salgının ekonomimize, üretimimize, işimize, ekmeğimize yayılmasına müsaade etmeyecek, bir an önce hastalığı tehdit olmaktan çıkarıp hayatı normale döndürüp, önce kayıplarımızın telafisine sonrasında da kalkınma hamlemize devam edeceğiz” dedi.

“İstiklalin de egemenliğin de sahipleri çocuklarımızdır”
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “TBMM’nin bütün programlarının umdesi şu iki esastır: İstiklali tam, bila kaydü şart hakimiyeti milliye” sözleri ile tarif ettiği Meclis’in, o iki vazgeçilmezini istikbalin teminatı çocuklara armağan ettiğini belirten Başkan Recep Konuk, “İstiklalin de egemenliğin de sahipleri çocuklarımızdır. Onların bu vazgeçilmezlerden hangisini ne kadar emanet alacakları ve onların çocuklarının o coşkuları ne kadar yaşayabilecekleri ise bugün bizim mesuliyetimizdedir. Ve bizim yaptıklarımız ve yapacaklarımız o emanetin ne kadarını asli sahiplerine yani çocuklarımıza teslim edeceğimizi belirleyecektir. Meclisimizin açılışını kutladığımız bu gün içinde bulunduğumuz şartlar gelecek nesillerin yaşayacağı koşulları belirleyecek zorunlu ödevlerimizi de bize bir kez daha hatırlatmıştır. Bugünün küresel dünyasında siyasi egemenlik tek başına yetmemektedir. Askeri güç kadar başka alanlarda da güçlü olmak milletler için hayati önemdedir. Mesela asker sayınız, kışlalarınız, askeri tesisleriniz kadar sağlık ordunuzun sayısı ve niteliği, hastane sayınız, donanımınız ile milli ilaç sanayiniz de can güvenliğiniz için askeri güvenlik kadar önemlidir. Mesela, diplomasideki, finanstaki gücünüz kadar, tarımsal üretimdeki, gıda üretimindeki gücünüz de hayati önemdedir” diye konuştu.

“Siyasi egemenlik ekonomik bağımsızlıkla taçlandırılmalı”
Başkan Recep Konuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajını şu cümlelerle tamamladı: “Kendi mesuliyetinin farkında olan, gıda güvenliğinin, askeri güvenlik kadar hayati önemde olduğunu bilen ve kendi payına düşeni eksiksiz yapma gayretindeki Türk çiftçisi, kazanılan istiklalin ve kurulan Cumhuriyetin kıymetini asla unutmadan, üreterek ve vatan topraklarını sahiplenerek egemenliği taçlandırma ve çocuklarımızın istikbalini garanti altına alma gayretinin yanı sıra bu sene her seneden farklı olarak salgının, ülkemizin gıda güvenliği için oluşturabileceği riskleri de bertaraf etme azmindedir. Ulusal Egemenlik Bayramını istikbalimizin garantisi çocuklarımıza emanet eden bir milletin fertleri olarak, bu günümüzü çocuklarımızdan emanet aldığımızın bilincindeyiz. Ve istikbalimizin garantisi çocuklarımızın gelecekte, kimseye muhtaç olmadan, tasasız, endişesiz, hür ve mutlu yaşayacakları bir vatan ve her 23 Nisan’da mutluluk ve heyecanlarını coşku ile yaşayabilmeleri için siyasi egemenliğin ekonomik bağımsızlıkla taçlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla; istiklal ve ulusal egemenlik mücadelemizin önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, bundan 100 yıl önce hayır dualarıyla açılan ve Türk Milletinin tarihinde yeni bir dönem başlatan Millet Meclisimizin açılışının yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, çocuklarımızın sevinç, mutluluk ve heyecanını, ilelebet yaşanması ve yaşatılması dileğiyle paylaşıyor, salgınla verdiğimiz mücadeleden bir an önce milletimizin sağlığını muhafaza ederek çıkmamızı ve karşılayacağımız milli ve dini bayramları eksiksiz coşku ile kutlamayı diliyor, bu vesileyle rahmet ve bereket ayı Ramazanın milletimize hayırlar getirmesini ve bu mübarek ayı Rabbimin herkese afiyet, sağlık ve huzur içinde idrak etmeyi nasip etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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