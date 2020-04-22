TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı video konferans ile yapıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu üyeleriyle video konferans üzerinden toplantı gerçekleştiren Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bir yandan kendi içinde dayanışmanın en güzel örneklerini sergilerken; bir yandan da 40’a yakın ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu söyledi.

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, video konferans yöntemiyle birliğin yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Türk dünyasından ve Türkiye’den yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda korona virüs sürecinde Türkiye’nin yaptığı örnek çalışmaları anlatan Başkan Altay, Covid19 testlerinin, sağlık kontrollerinin, hastaneye yatan hastaların tedavi giderlerinin tamamının devlet tarafından karşılandığını kaydetti. Başkan Altay, “Biz de Konya olarak yeni tip korona virüs ile mücadeleyi etkin şekilde yürütüyoruz. Öncelikle yayılmayı önlemek amacıyla şehirdeki hareketliliği ve dolaşımı azaltıcı tedbirleri devreye koyduk. 8 bin belediye çalışanımızın büyük kısmının evden çalışma sistemine geçmesini sağladık. Korana virüs salgınına karşı 42 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip şehrimizde bulunan 31 ilçemizde toplu ulaşım araçları başta olmak üzere çok geniş kapsamlı dezenfeksiyon çalışmalarımıza hemen başladık. Meslek Edindirme Kurslarımızda usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz maske üretimini sürdürmekte, üretilen bu maskeler toplu taşıma araçlarında belirli noktalarda ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Günde yaklaşık 4550 bin adet maske dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Tüm resmi ve özel kurumlardaki sağlık çalışanlarımız; belediyemizin toplu taşıma araçlarından ve otoparklardan ücretsiz bir şekilde faydalanabilmektedir. Karantina hastanelerimizde çalışan sağlık çalışanlarımıza ücretsiz servis hizmetleri ile konaklama mekanları sağladık” dedi.



“Ekonomik olarak da hemşehrilerimizin yanındayız”

Koruyucu ve önleyici faaliyetlerin yanı sıra salgından ekonomik olarak etkilenen vatandaşların da yanında olmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Belediyemizin kiracısı olan esnafımızdan 2 ay kira almıyoruz. Bu süreç içinde su abonelerimizin suyu hiçbir sebeple kesilmemekte, suyu kesik olan abonelerimizin su kullanımı tekrar sağlanmaktadır. Yine vatandaşlarımızın ve esnafımızın bu süreçte mağdur olmaması için olarak su fiyatları 2019 rakamlarına geri çekilmiştir. Sosyal Destek Paketimizden yararlanmak için başvuru yapan ailelerimize Sosyal Kartlarını ulaştırdık. İlkokul, ortaokul ve liseye giden ve belediyemizden eğitim yardımı alan 18 bin öğrencimizin eğitim yardımlarını ödemeye devam ediyoruz. Evde kalan hemşehrilerimiz ile dijital platformlarda bir araya gelmeye, onlarla söyleşiler yapmaya doğrudan iletişim içerisinde olmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Dünyadaki tüm şehirlerin aynı süreçten geçtiğini, aynı zorlukları yaşadığını vurgulayan Başkan Altay, bu dönemde şehirlerin yaptığı çalışmaların birbirlerine yol gösterici olacağını, bu süreçten hep birlikte güçlenerek çıkılmasını sağlayacağını dile getirdi.



“Türkiye, dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor”

Belediyeler olarak sorumlulukların ve vatandaşların beklentilerinin değiştiğini belirterek, Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyesi belediyelerin yapması gereken işleri anlatan Başkan Altay, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bir yandan kendi içinde dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Türkiye’nin bir yandan da 40’a yakın ülkeye tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu hatırlattı.

Bu tür küresel krizlerin herkese evrensel insani değerleri takviye etme, empati duygusunu güçlendirme fırsatı sunduğunu kaydeden Başkan Altay, Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Moral ve motivasyonumuzu üst seviyede tutalım. Bu sürecin mutlaka sona ereceğini unutmayalım. Tüm meslektaşlarımı selamlıyor, en kısa zamanda tekrar bir masa etrafında toplanmayı diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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