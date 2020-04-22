(Görüntülü) Konya'da 1 yayla karantinaya alındı

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KONYA'nın Emirgazi ilçesinde 1 yaylada 6 kişide koronavirüse rastlanılması üzerine karantinaya alındı.<br>Emirgazi ilçesi Kale Mahallesi'ne bağlı yaklaşık 120 nüfuslu Avren Yaylasında 6 kişide koronavirüse rastlandı. Temasa geçtikleri kişi sayısı fazla olması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği yayla karantinaya alındı. Sağlık ekipleri tarafından yaylada sağlık taraması yapıldı. <br>Yayla sakinleri sokağa çıkartılmazken, jandarma ekipleri de giriş ve çıkışları kapatıp, önlem aldı. DHA-Genel Türkiye-Konya <br>2020-04-22 23:18:00<br>

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