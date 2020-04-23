Konya’da 280 adet Covid-19 test kiti yakalandı

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Konya’da polisin düzenlediği operasyonda yasa dışı yollarla kente getirilen 280 adet korona virüs (Covid19) test kiti ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, izinsiz medikal malzeme satışına yönelik yapılan çalışmalarda, Covit19 virüsünün tespitinde kullanılan test kitlerinin yasadışı yollardan şehre getirilerek tanesi 240250 lira arasında satışının yapılacağını tespit etti. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, üzerinde Türkçe ibare bulunmayan ambalajlar içerisinde 280 adet Covid19 test kiti ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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