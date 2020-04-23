Konyaspor'dan çocuklarla birlikte 23 Nisan klibi

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<br>KONYA, (DHA) İTTİFAK Holding Konyaspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla birlikte kutlama klibi hazırladı.<br>Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, yurdun farklı noktalarında yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan çocuklarla birlikte klip hazırladı. Çocukların, hem 23 Nisan hem de koronavirüs tedbirleriyle ilgili mesaj verdiği klibin sonunda teknik direktör Bülent Korkmaz, Türk bayrağını öpüp, bayramı kutluyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Konyaspor'un hazırladığı klip<br>DHA-Spor Türkiye-Konya DHA<br>2020-04-23 12:24:34<br>

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