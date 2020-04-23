Sokağa çıkma yasağında nöbetçi lastikciler hizmete devam ediyor

<br>İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ederken, lastikçiler ise nöbetleşerek hizmet vermeye devam ediyor.<br>İçişleri Bakanlığı´ının genelgesi doğrultusunda 31 ilde 4 gün yasağı çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, yasağa muaf olan meslek grupları da belirlendi. Fırın, market ve tüpçü gibi meslek grupları hizmet vermeye devam ediyor. Akaryakıt istasyonları gibi lastikçiler de nöbetçi sisteme göre hizmet veriyor. <br>Lastiğini tamir ettiren Vefa Destek Sosyal Grubu'nda gönüllü olarak görev yapan öğretmen Mehmet Armağan, şunları söyledi:<br>''Kendi aracımla vefa grubuna ulaşımımı sağlıyorum. Sabah arabanın lastiğine çivi saplandığını gördüm. Nöbetçi lastikçi olduğunu bildiğimiz için de buraya kadar geldim. Lastiğimin tamir edilmesini istedim. Arkadaşlar sağ olsun ilgilenip, kısa sürede lastiğimi tamir ettiler. Görevimizin başına tekrar geri döneceğiz. Vefa grubu olarak insanlarımızın taleplerini alıp, ihtiyaçların dağıtımını sağlayacağız.''<br>Nöbetçi lastikçi uygulamasının güzel bir sistem olduğunu ifade eden Armağan, ''Bu uygulama olmasıydı, kendim bir şekilde ulaşımımı sağlamak için lastiğimi değiştirecektim ama çok da sağlıklı olmayacaktı. Şu an kendi orijinal lastiğini kullanıyorum. Sadece biz görevli değiliz, emniyet mensupları, fırıncılar gibi birçok meslek grupları şu süreçte görev yapıyor. Bunların lastiğinin patladığını ve aksaklıklar olduğunu düşünün. O yüzden insanların mağduriyetini ortadan kaldırma adına böyle yerlerin açık olması güzel'' dedi. <br>Lastik tamircisi Ali İnal da ''İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün nöbetçi olarak bizi seçtiler. Birkaç müşterimiz vardı, onlara yardımcı olduk. İnsanlar evden çıkmasın, bize onlara her şekilde yardımcı oluruz. Nöbetçi lastikçi olması da güzel bir şey, çünkü herkesin de evde kalma durumu yok. Bazıların hastaları oluyor veya buna benzer işleri olduğu için dışarı çıkmak zorunda kalıyorlar. Bizler de nöbetçi lastikçi olarak onlara yardımcı oluyoruz'' diye konuştu.<br> DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZ <br>2020-04-23 15:05:02<br>

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