Konya'da balkonlardan İstiklal Marşı sesleri yükseldi

<br>İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle saat 21.00'de evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. <br>İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında, 31 ilde 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından vatandaşlar evlerinde kalırken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da bu şekilde kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un 'saat 21.00'de balkonlardan İstiklal Marşı okuyalım' çağrısına uyan vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak Türk bayrakları sallayıp, İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından da alkış ve ıslık sesleriyle evlerden yapılan kutlama sona erdi. DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZ <br>2020-04-23 22:18:57<br>

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