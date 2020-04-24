Polisler, güvercinleri besledi

<br>Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)- KONYA´da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ederken, boş kalan meydan ve caddelerde görevli polis memurları, aç kalan güvercinleri besledi.<br>Mevlana Meydanı, Hükümet Meydanı ve Bedesten Çarşısı'nda esnaf ve turistler tarafından beslenen güvercinler, koronavirüs önlemleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle aç kaldı. Meydan ve caddelerde yem arayan güvercinlere Karatay Kaymakamlığı ekiplerinin sağladığı yemler, caddelerde görevli polis memurları tarafından zaman zaman güvercinlere verildi.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ<br>2020-04-24 09:28:50<br>
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