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Diyetisyen Ümütlü: "İftarda mutlaka öğünü bölmek gerekiyor"

İHA

– Diyetisyen Elif Seda Ümütlü, Ramazan ayında beslenme düzenin insanlarda kilo artışına neden olduğunu belirterek, iftarda yiyeceklerin arka arkaya yenilmemesi gerektiğini söyledi.

Diyetisyen Ümütlü: "İftarda mutlaka öğünü bölmek gerekiyor"

– Diyetisyen Elif Seda Ümütlü, Ramazan ayında beslenme düzenin insanlarda kilo artışına neden olduğunu belirterek, iftarda yiyeceklerin arka arkaya yenilmemesi gerektiğini söyledi.
Medova Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Seda Ümütlü, Ramazan ayına girilen bu günlerde beslenme düzeninin değiştiğini söyledi. Beslenme düzeninin değişmesiyle birlikte Ramazan ayında genelde kilo artışıyla karşı karşıya kalındığını ifade eden Ümütlü, “Genelde Ramazan’ı bitirdiğimizde özellikle göbek çevresinde yağlanmalar artmış oluyor. Çünkü gün boyu aç kalıyoruz, uzun süre açlık vücudun dinlenmesini sağlıyor. Tabii ki vücudun dinlenmesi çok güzel bir şey ama vücudun dinlenmesi metabolizmamızın da dinlenmesi anlamına geliyor. Yavaşlayan metabolizmayla birlikte kilomuz daha hızlı bir şekilde artabiliyor” ifadelerini kullandı.

"İftarda mutlaka öğünü bölmek gerekiyor"
Artan kiloları engellemek için en önemli öğünün iftar olduğunu anlatan Elif Seda Ümütlü, "Çünkü uzun süreli açlık sonrasında yaptığımız ilk öğün iftar. Bunu kontrollü bir şekilde tüketebilirsek kilo artışını engelleyebiliriz. Hatta kilo verimini bile sağlayabiliriz. Peki iftarda ne yapmamız gerekiyor. İftarda mutlaka öğünü bölmek gerekiyor. Bütün besinleri bir anda yememek gerekiyor. Çünkü gün boyu midemiz boş kaldı. Sindirim sistemimiz çalışmadı. Biz gün boyu yiyeceğimiz her şeyi iftarda yemeye çalışıyoruz; çorba, pide, tatlı yiyoruz ve içecek tüketiyoruz. Bunların hepsi yarım saat bir saat içerisinde olduğu zaman mide ve sindirim sistemi dinlenmeye çekildiği için bunların hepsini bir anda sindiremiyor ve bir kısmını depoya çekmek durumunda kalıyor. Depoya çekilenler genelde göbek çevresinde yağlanmaya sebep oluyor" dedi.

"İştahımızı kontrol edebilmemiz için ilk önce şekerimizi toparlamamız gerekir"
Yemeğin çok çiğnenip yavaş yenilmesi gerektiğini belirten Ümütlü, iftarın ilk bölümünde hurmayla başlanabileceğini kaydetti. Gün boyu aç kalındığı için şekerin düşmüş olabileceğini aktaran Ümütlü şöyle devam etti:
"İştahımızı kontrol edebilmemiz için ilk önce şekerimizi toparlamamız gerekir. O yüzden hurma gibi şeker ve posa içeren yiyecekler şekerin dengeli yükselmesini sağlayacak. Bu sayede şekerimiz dengeye geldiği zaman iştah kontrolünü daha kolay sağlayabiliriz. Hurmadan sonra su tüketilebilir. Yemek sırasında su tüketimini çok önermiyoruz. O yüzden su tüketimi iftarın ilk bölümünde olsun. Çünkü su ve yemek tüketimi birlikte olduğu zaman mide genişlemesine sebep oluyor. Midenin genişlemesi demek ertesi gün daha fazla yemek istemesi anlamına geliyor. Ramazan boyunca gitgide genişleyen midemiz her geçen gün daha fazla yemenize sebep olarak kilo artışını hızlandırıyor. O yüzden suyunuzu da iftarın ilk bölümünde hurma, su ve çorba şeklinde ilk bölümü kapatabiliriz. İftarın ikinci bölümünde ana yemeğe geçebiliriz. Ana yemeğimiz et yemeği ise yanında salata öneriyoruz. Eğer sebze yemeği ise yanında yoğurt öneriyoruz. Çünkü gün boyu aç kaldığımız için kas kaybı ihtimalimiz yüksek, mutlaka bir protein olması gerekiyor. Eğer ana yemeğiniz proteinsiz sebze yemeği ise mutlaka protein kaynağı olarak yoğurt tüketmenizi öneriyoruz."

"Bunu da ara öğün gibi düşünmeliyiz"
İftarın üçüncü bölümünün tatlı bölümü olduğunu kaydeden Ümütlü, "Bu da iftardan hemen sonra olmamalı. Bunu da ara öğün gibi düşünmeliyiz. Ana yemeğimizi bitirdikten bir buçuk, iki saat sonra tatlı bölümü yapabiliriz. Biz daha çok sütlü tatlılar öneriyoruz. Şerbetli tatlı yiyeceğiniz zaman miktarını minimumda tutmanız gerekiyor. Yanına da süt koyduğunuz zaman şerbetli tatlının şekerini biraz daha nötralize edecektir, daha kana karışması yavaş olacak. Şeker kana çok hızlı karıştığı zaman göbek çevresinde yağlanma yapıyor" şeklinde konuştu.
Sahurda da tok tutacak besinleri önerdiklerinin altını çizen Diyetisyen Elif Seda Ümütlü, yumurta gibi ürünlerin tüketilerek iştah kontrolünün kaybedilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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