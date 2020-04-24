Barajda yakaladığı balıkları havuzunda stokladığı iddia edilen kişiye 10 bin lira ceza

Konya'da, barajdan avladığı balıkları havuzunda canlı olarak besleyip ticari amaçla stokladığı iddia edilen bir kişiye 10 bin lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Müdürlüğü ekipleri, KonyaBeyşehir yolu üzerinde yıl boyu ticari avcılığın yasak olduğu Altınapa Baraj gölünde denetim gerçekleştirdi. Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ile Konya Amatör Olta Balıkçıları Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği yetkililerinin de eşlik ettiği denetimlerde, bir kişinin baraj gölünden ağla balık yakalayıp bahçesindeki beton havuzda canlı olarak besleyip stokladığı tespit edildi.

Yaptıkları araştırmada bölgedeki havuzun yerini bulan ve içerisindeki çok sayıda canlı balığın olduğunu gören ekipler, bahçenin ve içerisindeki havuzun sahibini belirledi. Havuzdaki balıkların kendisine ait olduğunu belirterek, etrafında denetim ekiplerini gören M.E'nin görevlileri tehdit ettiği ve saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait resmi aracın arka lastiklerini de kesip bölgeden kaçmak isteyince durum polis ekiplerine bildirildi. Şahsın kaçarken "Balıklarımı çalıyorlar, hırsız var" diyerek 112'yi de aradığı öğrenildi. Karşılıklı şikayetler üzerine adrese gelen polis, M.E.yi polis merkezine götürürken, görevliler de ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine gitti.

Havuzda tespit edilen çok sayıda sazan balığının ekipler tarafından toplanarak ait olduğu baraj gölü sularına bırakıldığı, M.E.'ye ise Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi tarafından 10 bin lira idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edildiği öğrenildi.

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