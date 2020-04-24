(Görüntülü) Otomobillerin çarpışma anı kamerada

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Konya'da iki otomobilin çarpıştığı ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.<br>Kaza, iki gün önce merkez Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 42 AFS 732 plakalı otomobil, sokak üzerinde seyir halindeyken ara sokaktan çıkan 42 DG 254 plakalı otomomibin çarpması sonucu kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücüler yaralanmazken, 42 DG 254 plakalı araçta yolcu olarak bulunan bir kişi hafif şekilde yaralanması sonucu ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kemaraları tarafından saniye saniye kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Konya <br>2020-04-24 13:30:57<br>

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