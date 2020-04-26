Kahvede yakalanan 15 kişiye, para cezası

<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'da bir kahvehaneye yapılan baskında, sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları nedeniyle 15 kişiye idari para cezası uygulandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir kahvehanenin açık olduğunu ve iş yerine sürekli giriş çıkışların olduğunu tespit etti. Bunun üzerine iş yerine denetim yapan polis, kapının içeriden kilitli olduğunu, pencerelerinin perde ile tamamen kapaltıldığını ve içeride 15 kişinin bulunduğunu belirledi. Masalarda ise oyun takımlarının olduğu görülürken, çay kabının içerisine gizlenmiş 1 adette ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan 15 kişi hakkında idari işlem yapılırken, iş yeri sahibi hakkında ise adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-04-26 11:38:40<br>

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