Başkan Kılca: “Hedefimiz sıfır atık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Kılca: “Hedefimiz sıfır atık”

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi çevre kaynaklarının daha verimli kullanılmasından, atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçok aşamayı içinde barındıran 'Sıfır Atık' seferberliğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Kılca: “Hedefimiz sıfır atık”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi çevre kaynaklarının daha verimli kullanılmasından, atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçok aşamayı içinde barındıran ‘Sıfır Atık’ seferberliğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Karatay Belediyesi ilçeye üç adet Mobil Atık Getirme Merkezi kazandırdı. Bu merkezler yoğun olarak kullanılan Nakipoğlu, Akabe ve Karaciğan Mahallelerinde hizmete sunuldu. Mobil Atık Getirme Merkezi ile doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu sağlanması, atık miktarının azaltılarak geri dönüşüme katkı sağlaması hedefleniyor.
Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca, proje kapsamında 3 adet Mobil Atık Getirme Merkezi aldıklarını belirterek, ”Bu merkezde elektrikli ve elektronik eşyalar, kağıtkarton, plastik, metal, cam, tekstil atıkları, bitkisel atık, yağ ve atık piller için ayrı bölmeler bulunuyor. Vatandaşlarımız söz konusu atıklarını getirerek hem geri dönüşüm ve ekonomiye hem de çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlayacaktır" dedi. Vatandaşları projeye destek vermeye davet eden Başkan Hasan Kılca, "Atıkları geri dönüşüme kazandırabilirsek, doğal kaynaklar ve enerji kaynakları korunacak, su kaynakları ve havanın kirlenmesi önlenecek hep birlikte ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Karatay Belediyesi olarak 'Çevreci Belediye' bilinciyle gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha temiz bir dünya bırakmak için çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Onkoloji hastalarına korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Onkoloji hastalarına korona virüs uyarısı
Kahvede yakalanan 15 kişiye, para cezası
YEREL HABERLER Kahvede yakalanan 15 kişiye, para cezası
İş yerinde maskesiz oyun oynayan 15 kişiye para cezası
YEREL HABERLER İş yerinde maskesiz oyun oynayan 15 kişiye para ...
KONESOB Başkanı Karabacak: “Esnafımız fırsatçılık yapmaz”
YEREL HABERLER KONESOB Başkanı Karabacak: “Esnafımız fırsatçılık ...
180 kuş türüne ev sahipliği yapan 'Düden Gölü' kurumaya yüz tuttu/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 180 kuş türüne ev sahipliği yapan 'Düden Gölü' ...
(Görüntülü)180 kuş türüne ev sahipliği yapan 'Düden Gölü' kurumaya yüz tuttu
YEREL HABERLER (Görüntülü)180 kuş türüne ev sahipliği yapan 'Düden ...
(Görüntülü) 'Dünyanın nazar boncuğu' Meke Gölü, kurudu
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Dünyanın nazar boncuğu' Meke Gölü, ...
180 kuş türüne ev sahipliği yapan 'Düden Gölü' kurumaya yüz tuttu
YEREL HABERLER 180 kuş türüne ev sahipliği yapan 'Düden Gölü' ...
'Dünyanın nazar boncuğu' Meke Gölü, kurudu
YEREL HABERLER 'Dünyanın nazar boncuğu' Meke Gölü, kurudu
Tuz ruhu içen üç çocuk hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Tuz ruhu içen üç çocuk hastaneye kaldırıldı
Büyükşehir Belediyesinden Ramazan’a özel programlar
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden Ramazan’a özel programlar
Hüyük çevre yolu duble yol oluyor
YEREL HABERLER Hüyük çevre yolu duble yol oluyor
Konya’da Ramazan’ın vazgeçilmezi pideye yoğun ilgi
YEREL HABERLER Konya’da Ramazan’ın vazgeçilmezi pideye yoğun ilgi
(Görüntülü) Kaza yapan sürücü: Nasıl oldu, tam olarak bilmiyorum
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kaza yapan sürücü: Nasıl oldu, tam ...
Kaza yapan sürücü: Nasıl oldu, tam olarak bilmiyorum
YEREL HABERLER Kaza yapan sürücü: Nasıl oldu, tam olarak bilmiyorum
Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasında kontroller sürüyor Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın: "En büyük şansımız Konya’da yüzde 99 kurallara uyuluyor"
YEREL HABERLER Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasında kontroller ...
(Görüntülü) YOUTUBER ÇOBAN İLGİ GÖRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) YOUTUBER ÇOBAN İLGİ GÖRÜYOR
(Görüntülü) BEYŞEHİR GÖLÜ SAHİLİNE DEV PROJE
YEREL HABERLER (Görüntülü) BEYŞEHİR GÖLÜ SAHİLİNE DEV PROJE
Freni tutmayan kamyonet kaçış rampasına girdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Freni tutmayan kamyonet kaçış rampasına girdi: 2 ...
YouTuber çoban ilgi görüyor
YEREL HABERLER YouTuber çoban ilgi görüyor
Akşehir’de ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği
YEREL HABERLER Akşehir’de ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği
Üniversite araştırmasında; koronavirüsten kadınların, erkeklerden daha fazla korktuğu belirlendi
YEREL HABERLER Üniversite araştırmasında; koronavirüsten kadınların, ...
Gençler de en az yaşlılar kadar korona virüsten korkuyor NEÜ akademisyenleri, dilimize kazandırdıkları Korona Virüs Korkusu Ölçeği ile yaptıkları araştırmada toplumun salgın korkusu hakkında önemli veriler elde etti
YEREL HABERLER Gençler de en az yaşlılar kadar korona virüsten ...
(Görüntülü) Otomobillerin çarpışma anı kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobillerin çarpışma anı kamerada

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X