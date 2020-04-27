Konya Büyükşehir’den “Evde Kal Hareketsiz Kalma” kampanyasına destek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Evde Kal Hareketsiz Kalma” kampanyasına Büyükşehir Belediyesinin YouTube kanalında yayınladıkları “Evde Sağlık Var” temalı egzersiz programlarıyla katıldıklarını açıkladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (COVİD19) nedeniyle evlerinde olan vatandaşların bu süreçte sağlıklı kalmaları için YouTube kanalından egzersiz programları yayınlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs salgını nedeniyle başlattığı “Evde Kal Hareketsiz Kalma” kampanyasına Büyükşehir’in YouTube kanalından yayınladıkları “Evde Sağlık Var” temalı egzersiz programlarıyla katıldıklarını söyledi. Vatandaşların bu süreci evlerinde sağlıklı geçirmesi amacıyla sporun çok önemli olduğunu belirten Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak korona virüsle mücadele kapsamında hem sahada sıkı tedbirler alıyor hem de evlerinde kalan hemşehrilerimiz için YouTube kanalımızdan farklı içeriklerin yer aldığı video gösterimleri yayınlıyoruz. ‘Evde Sağlık Var' temalı egzersiz programlarımız da bunlardan birisi. Evlerimizde bu egzersiz hareketlerini yaparak sağlığımızı koruyoruz. İlerleyen süreçte daha fazla egzersiz programlarının yer aldığı içerikleri kanalımızdan hemşehrilerimizle buluşturmayı arzu ediyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi KOMEK Kurslarındaki spor hocalarının anlatımıyla gerçekleşen ve 6 bölümden oluşan egzersiz programlarında; doğru bir egzersizin nasıl yapıldığı ayrıca hangi hareketlerin daha faydalı olduğu eğitmenler tarafından uygulamalı olarak sporseverlere anlatılıyor.

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