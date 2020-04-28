Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

<br>KONYA'da sevgilisi Ayşe D.'ye (35) şiddet uygulayan Özgür Duran'ı (32) engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bugün saat 11.30'da yargılaması başlayacak olan Şeker, ilk kez hakim karşısına çıkacaktı. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR KONYA,(DHA) DHA-Gündem Türkiye-Konya DHA<br>2020-04-28 09:33:06<br>
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