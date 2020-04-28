Koronavirüsü yenen tıbbi sekreter: Sigara kullanmamam, iyileşmemde etkili oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Koronavirüsü yenen tıbbi sekreter: Sigara kullanmamam, iyileşmemde etkili oldu

DHA

Koronavirüsü yenen tıbbi sekreter: Sigara kullanmamam, iyileşmemde etkili oldu

<br>Tolga YANIKAdem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'daki Akören Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan Tarık Bektaş (37), 13 günü yoğun bakımda olmak üzere yaklaşık 1 aylık koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Bektaş, ''Bu hastalık genç, yaşlı dinlemiyor. Çok zorlu süreçti. Sigara kullanmamam, iyileşmemde etkili oldu. Sigara kullananlara bir an önce bırakmalarını tavsiye ediyorum'' dedi. <br>Akören Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olan, 2 çocuk babası Tarık Bektaş, ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri üzerine 112'yi arayarak, durumunu anlattı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne götürülen Bektaş'ta, yapılan test sonucu koronavirüs tespit edildi. Normal serviste yatarken 5'inci gün sağlık durumu ağırlaşan Bektaş, 13 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi edildi. Yaklaşık 1 aylık sürecin ardından sağlığına kavuşan Tarık Bektaş, hastalığın zorlu bir süreç olduğunu belirterek, şunları söyledi:<br>''Ateş, öksürük ve nefes darlığı meydana geldi. Sabah saatlerinde ambulansı aradım ve Konya Numune Hastanesi'ne getirildim. 4 gün serviste yattım. 5'inci gün birden fenalaştım. Nefes alamama ve solunumumda problemler meydana geldi. Daha sonra beni yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımdaki tedavimin ardından 6 gün daha serviste yattım. Daha sonra servisteki tedavi sürecimin ardından taburcu oldum ve 14 gün kendimi izole ettim. Karantina sürecimin ardından çok şükür tahlillerim temiz çıktı. İnşallah bundan sonra işimize devam edeceğiz. ''<br>'ÇİN'DEN GETİRİLEN İLACI KULLANAN İLK KİŞİLERDENİM'<br>Psikolojik olarak da etkilendiğini dile getiren Bektaş, ''Daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Hastane çalışanı olmama rağmen yine de zor oldu. 2 çocuk ve eşim var. Çok değişik bir psikoloji. Bazen uyku bozukluğum olabiliyor. Çünkü bazı şeyleri hatırlıyorsun, bazı şeyleri tam hatırlamıyorsun. Bu tür durumlar da oluyor. Çin'den getirilen ilacı kullanan ilk kişilerden biriyim. Bu ilacın getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim'' dedi.<br>Doktorların kendisine 13 gün uyutulduğunu söylediğini belirten Bektaş, "Bana o kadar uzun gelmedi. Sanki 12 gün uyuyup, uyanmışım gibi geldi. İnsanlar evde kalmaya dikkat etsinler. Bu basit bir şey değil. Bu hastalık genç, yaşlı dinlemiyor. Herkese dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Kronik bir hastalığım yoktu. Sigara kullanmıyorum. İyileşmemde o da çok etkili oldu. Sigara kullanan kişilere de bir an önce bırakmalarını tavsiye ediyorum'' diye konuştu.<br>'EŞİM, BİZE ALLAH'IN HEDİYESİ OLDU'<br>Ailece çok zorlu süreçten geçtiklerini belirten Tarık Bektaş'ın eşi Leyla Bektaş (36) ise ''Eşim, bize Allah'ın hediyesi oldu. O 1 aylık süreçte çok zorluklar atlattık. 2 çocukla evde kaldım. Kimsenin yanımıza gelememesi, eşimin sesini duyamamak, hastaneye bile gelememek bizi çok üzdü. Şimdi kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. İnsanlarımız evde kalsın. Çok zor bir süreçten geçtik ki anlatılmaz. Hastalık genç, yaşlı dinlemiyor. Hekimlerimize güvensinler" dedi.<br>DOKTOR YAŞAR: NAZAR BONCUĞUMUZDU<br>Tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Savaş Yaşar da "Hastalığın yeni döneminde arkadaşımız hastaneye yattı. Serviste tedavisi sürerken genel durumunda bozulma ve solunum sayısında artma, oksijen satürasyonunda düşme görmemiz üzerine yoğun bakıma aldık. Yoğun bakımda da hastalığı hızla ilerlemeye devam etti. Yapay solunum cihazına bağladık. Kendisine yoğun bakımda çok iyi bir şekilde bakıldı. Hastanemizin ve bakanlığımızın temin ettiği ilaçlarla sağlığına kavuştu. Daha sonra solunum cihazından ayrılarak servise yatırıldı. Tedavisinin ardından taburcu ettik. Kendisi bizim nazar boncuğumuz gibi oldu. İlk taburcu ettiğimiz hastalardan biri. 14 günlük karantina sürecini tamamladı. Şu an içerisinde herhangi bir bulaşı yok. Aile taraması yapıldı. Genel durumu çok iyi" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ-Adem YILDIZ<br>2020-04-28 11:10:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tırla çarpışan traktör ikiye bölündü
YEREL HABERLER Tırla çarpışan traktör ikiye bölündü
(Görüntülü) Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kadir Şeker'in testi pozitif çıktı (KONYA ADALET SARAYI )
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs şüphesiyle hastaneye ...
Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (3)
YEREL HABERLER Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle hastaneye ...
Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle hastaneye ...
(Görüntülü) Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı-ARŞİV
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle ...
Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (1)
YEREL HABERLER Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle hastaneye ...
Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle hastaneye ...
(Görüntülü) Konya'da iki komşu arasında silahlı kavga 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da iki komşu arasında silahlı kavga ...
(Görüntülü) Konya'da, 4 günlük yasak sonrası pazarlarda hareketlilik yaşandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da, 4 günlük yasak sonrası ...
Konya'da yasak sonrası pazarlarda yoğunluk
YEREL HABERLER Konya'da yasak sonrası pazarlarda yoğunluk
Muhami Cemiyeti Hukuk Platformu'ndan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek
YEREL HABERLER Muhami Cemiyeti Hukuk Platformu'ndan, Diyanet İşleri ...
Konya Büyükşehir’den işitme engelliler için ağız kısmı şeffaf maske
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den işitme engelliler için ağız ...
Karatay’da 18. madde imar uygulamaları sürüyor
YEREL HABERLER Karatay’da 18. madde imar uygulamaları sürüyor
Konya Büyükşehir’den “Evde Kal Hareketsiz Kalma” kampanyasına destek
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den “Evde Kal Hareketsiz Kalma” ...
PÖH Timi dualarla Barış Pınarı bölgesine uğurlandı
YEREL HABERLER PÖH Timi dualarla Barış Pınarı bölgesine uğurlandı
Doç. Dr. Mehmet Çölbay: "Oruç tutmak isteyen diyabet hastaları doktorları ile görüşmeli"
YEREL HABERLER Doç. Dr. Mehmet Çölbay: "Oruç tutmak isteyen diyabet ...
Başkan Kavuş: “Konya, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği şehirdir”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Konya, yardımlaşma ve dayanışmanın en ...
(Görüntülü) Konya'da belediyeden Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da belediyeden Cenaze ...
(Görüntülü) 'Dünyanın nazar boncuğu' Meke Gölü, kurudu-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Dünyanın nazar boncuğu' Meke Gölü, ...
Konya'da belediyeden Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemi
YEREL HABERLER Konya'da belediyeden Cenaze Yıkama-Kefenleme ve ...
Konya’da salgın sürecinde cenazeler el değmeden yıkanacak
YEREL HABERLER Konya’da salgın sürecinde cenazeler el değmeden ...
Başkan Kılca: “Hedefimiz sıfır atık”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Hedefimiz sıfır atık”
Onkoloji hastalarına korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Onkoloji hastalarına korona virüs uyarısı
Kahvede yakalanan 15 kişiye, para cezası
YEREL HABERLER Kahvede yakalanan 15 kişiye, para cezası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X