Koronavirüsü yenen tıbbi sekreter: Sigara kullanmamam, iyileşmemde etkili oldu

<br>Tolga YANIKAdem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'daki Akören Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan Tarık Bektaş (37), 13 günü yoğun bakımda olmak üzere yaklaşık 1 aylık koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Bektaş, ''Bu hastalık genç, yaşlı dinlemiyor. Çok zorlu süreçti. Sigara kullanmamam, iyileşmemde etkili oldu. Sigara kullananlara bir an önce bırakmalarını tavsiye ediyorum'' dedi. <br>Akören Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olan, 2 çocuk babası Tarık Bektaş, ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri üzerine 112'yi arayarak, durumunu anlattı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne götürülen Bektaş'ta, yapılan test sonucu koronavirüs tespit edildi. Normal serviste yatarken 5'inci gün sağlık durumu ağırlaşan Bektaş, 13 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi edildi. Yaklaşık 1 aylık sürecin ardından sağlığına kavuşan Tarık Bektaş, hastalığın zorlu bir süreç olduğunu belirterek, şunları söyledi:<br>''Ateş, öksürük ve nefes darlığı meydana geldi. Sabah saatlerinde ambulansı aradım ve Konya Numune Hastanesi'ne getirildim. 4 gün serviste yattım. 5'inci gün birden fenalaştım. Nefes alamama ve solunumumda problemler meydana geldi. Daha sonra beni yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımdaki tedavimin ardından 6 gün daha serviste yattım. Daha sonra servisteki tedavi sürecimin ardından taburcu oldum ve 14 gün kendimi izole ettim. Karantina sürecimin ardından çok şükür tahlillerim temiz çıktı. İnşallah bundan sonra işimize devam edeceğiz. ''<br>'ÇİN'DEN GETİRİLEN İLACI KULLANAN İLK KİŞİLERDENİM'<br>Psikolojik olarak da etkilendiğini dile getiren Bektaş, ''Daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Hastane çalışanı olmama rağmen yine de zor oldu. 2 çocuk ve eşim var. Çok değişik bir psikoloji. Bazen uyku bozukluğum olabiliyor. Çünkü bazı şeyleri hatırlıyorsun, bazı şeyleri tam hatırlamıyorsun. Bu tür durumlar da oluyor. Çin'den getirilen ilacı kullanan ilk kişilerden biriyim. Bu ilacın getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim'' dedi.<br>Doktorların kendisine 13 gün uyutulduğunu söylediğini belirten Bektaş, "Bana o kadar uzun gelmedi. Sanki 12 gün uyuyup, uyanmışım gibi geldi. İnsanlar evde kalmaya dikkat etsinler. Bu basit bir şey değil. Bu hastalık genç, yaşlı dinlemiyor. Herkese dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Kronik bir hastalığım yoktu. Sigara kullanmıyorum. İyileşmemde o da çok etkili oldu. Sigara kullanan kişilere de bir an önce bırakmalarını tavsiye ediyorum'' diye konuştu.<br>'EŞİM, BİZE ALLAH'IN HEDİYESİ OLDU'<br>Ailece çok zorlu süreçten geçtiklerini belirten Tarık Bektaş'ın eşi Leyla Bektaş (36) ise ''Eşim, bize Allah'ın hediyesi oldu. O 1 aylık süreçte çok zorluklar atlattık. 2 çocukla evde kaldım. Kimsenin yanımıza gelememesi, eşimin sesini duyamamak, hastaneye bile gelememek bizi çok üzdü. Şimdi kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. İnsanlarımız evde kalsın. Çok zor bir süreçten geçtik ki anlatılmaz. Hastalık genç, yaşlı dinlemiyor. Hekimlerimize güvensinler" dedi.<br>DOKTOR YAŞAR: NAZAR BONCUĞUMUZDU<br>Tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Savaş Yaşar da "Hastalığın yeni döneminde arkadaşımız hastaneye yattı. Serviste tedavisi sürerken genel durumunda bozulma ve solunum sayısında artma, oksijen satürasyonunda düşme görmemiz üzerine yoğun bakıma aldık. Yoğun bakımda da hastalığı hızla ilerlemeye devam etti. Yapay solunum cihazına bağladık. Kendisine yoğun bakımda çok iyi bir şekilde bakıldı. Hastanemizin ve bakanlığımızın temin ettiği ilaçlarla sağlığına kavuştu. Daha sonra solunum cihazından ayrılarak servise yatırıldı. Tedavisinin ardından taburcu ettik. Kendisi bizim nazar boncuğumuz gibi oldu. İlk taburcu ettiğimiz hastalardan biri. 14 günlük karantina sürecini tamamladı. Şu an içerisinde herhangi bir bulaşı yok. Aile taraması yapıldı. Genel durumu çok iyi" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ-Adem YILDIZ<br>2020-04-28 11:10:00<br>

