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<br>Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) KONYA'nın Ereğli ilçesinde, TIR'la çarpışan traktörün ortadan ikiye bölündüğü kazada, 2 sürücü de yaralandı. <br>Kaza, saat 06.30 sıralarında, KonyaAdana yolu Bulgurluk Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ferdi Ata yönetimindeki 31 ZL 265 plakalı soğan yüklü TIR, kavşakta Gazi Kocağil'in kullandığı 42 ENF 09 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle TIR devrilirken, traktör de ortadan ikiye ayrıldı. Kazada sürücüler Ferdi Ata ve Gazi Kocağil yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı sürücüleri ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA <br>2020-04-28 12:59:01<br>

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