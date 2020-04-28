Kadir Şeker'in yargılanmasına başlandı; tutuklu kalacak (3)

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<br>ÖZGÜR DURAN'IN BABASI: ADALETİN YERİNİ BULACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ <br>Öldürülen Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan babası Cengiz Duran, bugün görülen ilk duruşmada, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamı yönünde verilen kararı değerlendirdi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirten baba Duran, ''Ben, Kadir Şeker'in tahliye olacağı ihtimalini vermiyordum. Sonuçta ortada bir cinayet var. 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Tutuklukuk kararının devam etmesi olması gereken bir karardı. Biz, adaletin yerini bulacağını düşünüyoruz'' dedi. <br> DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK <br>2020-04-28 13:20:26<br>

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