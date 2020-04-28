Konya E Tipi Kapali Cezaevi'nde 55 hükümlü ve tutuklunun Covid-19 testi pozitif çıktı

<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´nda bulunan 55 hükümlü ile tutuklunun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Hastaneye sevk edilen 55 hükümlü ve tutuklunun, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. <br>Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´ndaki bazı tutuklu ve hükümlülerde koronavirüs görüldüğü iddiaları üzerine basın açıklaması yapılması gereği duyulduğu belirtilerek, şöyle denildi:<br>"Adalet Bakanlığı'mızın, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Covid-19 salgınına karşı, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır. Cezaevine giriş ve çıkışlar zorunluluk dışında sınırlandırılmış olup, ilk kabullerde 14 gün kuralına hassasiyetle uyulmaktadır. Tutuklu ve hükümlülerin dışarıyla temasını kesmek amacıyla cezaevi personelimiz izole edilmiştir. Alınan tüm tedbirlere rağmen Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir hükümlünün koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde filyasyon çalışması yapılmıştır. Bağlantılı koğuşlarda yapılan testlerde 55 hükümlü ve tutuklunun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastaneye sevkleri gerçekleştirilen 55 kişinin genel sağlık durumları iyidir." <br>DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-04-28 17:14:32<br>

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