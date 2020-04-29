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Osmanlı döneminde tüketilen demirhindi şerbetine ramazan ilgisi

DHA

Tolga YANIKAdem YILDIZ/KONYA, (DHA)OSMANLI'da saray mutfağının vazgeçilmezi olan demirhindi şerbetine, ramazan ayında ilgi arttı. Susuzluğu gideren ve sindirimi kolaylaştıran demirhindi şerbeti, bağışlık sisteminin güçlenmesini de sağladığı için koronavirüse karşı son günlerde tercih ediliyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, "Şerbet, Osmanlı'nın bize bıraktığı kültürlerimizden. Ramazan ayı geldiğinde biz bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için, hastalıklara karşı vücut direncimizi artırılması için, metabolizmanın düzgün çalışması için kullanılabilecek en güzel ürün...

Osmanlı döneminde tüketilen demirhindi şerbetine ramazan ilgisi

<br>Tolga YANIKAdem YILDIZ/KONYA, (DHA)OSMANLI'da saray mutfağının vazgeçilmezi olan demirhindi şerbetine, ramazan ayında ilgi arttı. Susuzluğu gideren ve sindirimi kolaylaştıran demirhindi şerbeti, bağışlık sisteminin güçlenmesini de sağladığı için koronavirüse karşı son günlerde tercih ediliyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, "Şerbet, Osmanlı'nın bize bıraktığı kültürlerimizden. Ramazan ayı geldiğinde biz bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için, hastalıklara karşı vücut direncimizi artırılması için, metabolizmanın düzgün çalışması için kullanılabilecek en güzel ürün şerbettir" dedi. <br>Osmanlı döneminden günümüze sofraları süsleyen demirhindi şerbeti, bakla görünümlü demirhindi meyvesinin yanı sıra tarçın, zencefil, zerdeçal, yenibahar, kakule, rezene, havlıcan, anason ve çörek otu gibi birçok doğal bitkinin karışımıyla elde ediliyor. Özellikle ramazan ayında susuzluğun giderilmesi ve sindirimi kolaylaştırıcı özelliği olduğu bilinen şerbetin, bağışıklık sistemini güçlendirmesine de etkisi olduğu düşüncesi koronavirüs döneminde ilgiyi artırdı. <br>Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, şerbetin Osmanlı mutfağından geldiğini belirterek şunları söyledi:<br>"Şerbet bir gelenek ve kültürdür. Şerbet, Osmanlı'nın bize bıraktığı kültürlerimizdendir. Ramazan ayı geldiğinde biz bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için, hastalıklara karşı vücut direncimizi artırılması için, metabolizmanın düzgün çalışması için kullanılabilecek en güzel ürün şerbettir. Şerbet bizim Osmanlı saray mutfağından formelize ederek aldığımız bir üründür. Bizim ramazan ayında bununla ilgili bir sloganımız var. 'Rahat oruç tutabilmek için demirhindi şerbeti için' diyoruz. İçinden geçtiğimiz buhranlı havada, bu virüs ortamında, dünyayı etkileyen bu salgın dönemde kullanılabilecek ve gıda olarak tüketilebilecek bir üründür şerbet."<br>'İFTARDA VE SAHURDA TÜKETİLMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ'<br>Demirhindi şerbetinin iftar ve sahurda düzenli olarak tüketilmesini tavsiye ettiklerini belirten Pıçak, "Biz vatandaşlarımıza demirhindi şerbetini iftarda ve sahurda düzenli olarak tüketmesini öneriyoruz. Yapımı ise şu şekilde; kaynamakta olan 10 litre su içine yarım kilo kadar demirhindi ilave ediyoruz. Bunun yanında 50 gram kabuk tarçın, 50 gram kök zencefil, 15 gram havlıcan, 15 gram zerdaçal, 10 gram yenibahar, 10 gram kakule, 10 gram muskat, 10 gram rezene, 10 gram anason, 5 gram çörek otu ve yine 5 gramda renklendirmesi ve tatlandırması açısından nar çiçeği ilave ediyoruz. 10 litre kaynamakta olan su içine bu ürünleri ekliyoruz ve kısık ateşte 2 saat kaynatıyoruz. 2 saat kaynadıktan sonra içindeki bitki ve baharatları alarak soğumaya bırakıyoruz. Ilık bir seviyeye geldiği anda içine yarım kilo bal ilave ediyoruz. Böylece şerbetimiz ortaya çıkmış oluyor" dedi. <br>Şerbetin soğuk içilmesini tavsiye ettiğini ifade eden Pıçak, "Bu şerbetin soğuk kullanımını tavsiye ediyoruz. Sahurda bir su bardağı miktarı kadar tüketilen demirhindi şerbeti gün içinde susuzluğu engeller, bağışıklık güçlenir ve hastalıklara karşıda direnç kazandırır. İftarda bir su bardağı miktarı kadar kullanılan demirhindi şerbeti ise, iftarda aldığımız yoğun gıdaların sindirimini kolaylaştırır ve iftardan sahura kadar geçen sürede kabızlığı engeller ve düzenli olarak kullanımında da bu virüs, bakteri ortamında koruyucu hekimlik statüsünde vücudumuzu direnç olarak güçlendirir ve hastalıklara karşı bizi korur" diye konuştu.<br>'50 TL'YE 10 LİTRE YAPILABİLİR'<br>50 TL'ye 10 litre demirhindi şerbeti elde edilebileceğini belirten Mehmet Pıçak, "Evde uygulayacağımız bu yöntemle, demirhindi ve şerbetin baharat malzemesi 35 TL civarında bir maliyet tutmaktadır. Yarım kiloluk bir balında maliyetini de ilave ettiğimizde, yaklaşık olarak yarım kilo demirhindi, 200 gram baharat malzemesi ve yarım kilo bal ile yapacağımız bu şerbetin 10 litresi için maliyeti 50 TL'dir. Litre başına 5 TL gibi bir maliyeti vardır. Alternatif olarak sunulan içeceklere karşı bizim için çok büyük bir kozdur diyebilirim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Konya Tolga YANIK-Adem YILDIZ<br>2020-04-29 08:56:02<br>

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