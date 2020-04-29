Cezaevi firarisi, saklandığı evde yakalandı

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<br>Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya), (DHA)KONYA´nın Seydişehir ilçesinde, hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Emre Çolak, saklandığı evde yakalandı.<br>Seydişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akşehir Açık Ceza ve İnfaz Kurumu´ndan firar eden Emre Çolak´ın Seydişehir´de bir evde saklandığı ihbarını aldı.<br>Sabah saatlerinde eve operasyon düzenleyen ekipler, Çolak´ı yakaladı. 8 ayrı suçtan da kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan Emre Çolak, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN<br>2020-04-29 10:51:32<br>

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