Ereğli'de korona virüs kısıtlamalarına uymayan 245 kişiye ve iki iş yerine 194 bin 629 lira ceza

Konya'nın Ereğli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan uyarılara ve kısıtlamalara uymayan 245 kişi ile 2 iş yerine 194 bin 629 lira para cezası kesildi.

Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, ilçede korona virüsün yaygınlaşmasının engellenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbir kararları gereğince denetimler gerçekleştirildiğini söyledi. Kaymakam Çiftçi, yapılan uyarılara ve kısıtlamalara uymayan şahıslar hakkında Ereğli İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun ilgili kararı gereği idari işlemler uygulandığını kaydetti. Kaymakam Çiftçi, son bir hafta içerisinde Ereğli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara rağmen kısıtlamalara uymayan 01.01.2000 sonrası doğum tarihli olan 26 şahısa toplam 20 bin 800 TL, denetimlerde maskesiz girilmesi yasak olan alanlarda maskesiz olarak bulunan 135 şahsa 56 bin 184 TL, toplu taşıma araçları ile seyahat eden ve seyahat izin belgesi bulunmayan 1 şahsa 800 TL, olaylara karışan 15 şahsa sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 47 bin 250 TL, halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kuralına uymayan 11 şahsa 8 bin 800’er TL, 2326 Nisan tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 57 şahsa 47 bin 950 TL ve uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerinden perakende ekmek satışı yapan 2 fırın hakkında 6 bin 300’şer TL 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince idari para cezası uygulandığı ifade etti.

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