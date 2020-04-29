Konya’nın tahinli pidesi paket servisle evlere yollanıyor

Ramazan aylarında sıkça tüketilen Konya’nın Kadınhanı ilçesine has tahinli pide, korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için paket servisle evlere gönderiliyor.

Konya’da Ramazan ayında üretimi artırılan Kadınhanı ilçesine has tahinli pide, sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Ramazan ayının da gelmesiyle Konya'daki fırınlarda da hareketlilik artarken, tahinli pide için uzun kuyruklar oluştu. Tahinin içine belli miktarda yağ karıştırılarak hazırlanan hamur, bir süre dinlendiriliyor. Dinlendirilen hamur, ısıtılan fırında kısa sürede pişirilerek sofralar için hazır hale getiriliyor. Öte yandan, korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üzeri vatandaşlar için hazırlanan tahinli pideler, paket servisle evlere kadar gönderiliyor.

İşletme sahibi Fatih Yemenici, tahinli pidenin Konya’nın Kadınhanı ilçesine özgü bir Ramazan klasiği olduğunu söyledi. Adından da anlaşılacağı üzere pidenin tahinle yapılan bir yiyecek olduğunu anlatan Yemenici, “Ramazan’da tok tutması ve mideyi rahatsız etmemesi açısından tercih edilen bir yiyecektir. Üzerine şerbet dökülerek tatlı olarak tüketilir, şerbet dökmeden de tuzlu olarak tüketilebilen bir yiyecektir. Tahinin içine belli miktarda yağ karıştırarak normal mayalı hamurla beraber tahini işliyoruz. Tabi bunun kendine özel dinlenme şekilleri var, kendine özgü fırın stilleri var. Dinlendirdikten sonra fırında pişirip halkımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

Ramazan haricinde de haftada bir gün Perşembe günleri olmak üzere tahinli pide yatıklarını aktaran Yemenici, 65 yaş üzeri evden çıkamayan vatandaşlar için evlere alo paket servisi başlattıklarını sözlerine ekledi.

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