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<br>Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde, yola aniden fırlayan ata çarpan TIR'ın devrilmesiyle sürücü Veysal Berk (64) hayatını kaybetti. TIR'ın çarptığı at da öldü.<br>Kaza, gece saatlerinde KonyaAnkara karayolunun 135'inci kilometresinde meydana geldi. Veysal Berk yönetimindeki 35 BES 91 plakalı tarım aletleri yüklü TIR, yola aniden fırlayan ata çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR, devrildi. TIR'ın devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü Berk, olay yerinde hayatını kaybetti. TIR'ın çarptığı at da öldü. Berk'in cansız bedeni ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılıp, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Mehmet YILMAZ <br>2020-04-30 04:00:43<br>

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