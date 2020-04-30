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Yaralı bulunan pelikan koruma altına alındı

İHA

Yaralı bulunan pelikan koruma altına alındı

Konya'da yol kenarında yaralı bulunan pelikan milli parklar görevlileri tarafından koruma altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Konya Şubesi ekipleri, Karatay ilçesinin Bakırtolu Mahallesinde yol kenarında yaralı bir pelikan olduğunun haber verilmesi üzerine harekete geçerek belirtilen adrese gitti. Milli parklar ekipleri, pelikanın elektrik tellerine çarpması sonucu kanadından yaralandığını ve uçamaz halde olduğunu tespit etti. Yaralı pelikanın tedavisinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildiği, iyileşmesi sonrasında yeniden tabiata salınacağı bırakılacağı bildirildi.

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