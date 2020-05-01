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Konya sessizliğe büründü

İHA

İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası Konya'da kent meydanları, caddeler ve sokaklar sessiz kaldı.

Konya sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası Konya’da kent meydanları, caddeler ve sokaklar sessiz kaldı.
30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1, 2 ve 3 Mayıs'ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası Konya'da kent meydanları, caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Şehir genelinde polis denetimleri aralıksız sürerken kısıtlamadan muaf olanların dışında kimsenin dışarıya çıkmadığı görüldü. Kentin en yoğun yerlerinden Mevlana Meydanı, Mevlana Caddesi, Nalçacı Caddesi, Zafer Meydanı gibi kentin kalabalık yerleri de boş kaldı. Kısıtlamadan etkilenen hayvanlarda unutulmadı. Hükümet meydanını mesken tutan güvercinler bekçiler tarafından yemlendi
Öte yandan, şehir giriş ve çıkışındaki uygulama noktalarında durdurulan sürücü ve yolcuların izin belgeleri kontrol edilerek seyahatlerine izin veriliyor.
Sokağa çıkma kısıtlaması 3 Mayıs Pazar gece yarısı sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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