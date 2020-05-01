Konya'da, kısıtlamada belli süre açık kalan marketlerde yoğunluk

<br>İsmail AKKAYAAdem YILDIZ/KONYA, (DHA) KONYA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında saat 14.00'e kadar açık olan marketlere gidenler, yoğunluk oluşturdu. Bazı işletmeler önünde hamurlu ve şerbetli tatlıların hijyen kurallarına aykırı satılması dikkat çekti. <br>İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentlerden Konya'da, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlamadan bugün için saat 14.00'e kadar muaf tutulan market ve manavlara gidenler ise yoğunluğa neden oldu. Merkez Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'nde, alışveriş sırasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Bazı işletmeler önünde ise hamurlu ve şerbetli tatlıların hijyen kurallarına aykırı satılması dikkat çekti. Manavlardan alışveriş yapanlar da eldivensiz ve elle seçerek ürünleri aldı. DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYA Adem YILDIZ <br>2020-05-01 13:48:27<br>

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