Okey salonunda yakalanan 16 kişiye para cezası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken okey salonunda oyun oynayan 16 kişiye, para cezası verildi. İş yeri sorumlusu M.T. hakkında ise adli soruşturma başlatıldı. <br>Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün İhsaniye Mahallesi Kozanoğlu Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında bulunan okey salonunun açık olduğunu tespit etti. Adrese baskın düzenleyen polis ekipleri okey salonunda bulunan 16 kişiye, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymadıkları gerekçesiyle para cezası uyguladı. İş yeri sorumlusu M.T. hakkında ise Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesince soruşturma açıldı. İş yeri mühürlendi. DHA-Genel Türkiye-Konya Adem YILDIZ<br>2020-05-01 17:14:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.