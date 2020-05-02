Kısıtlamayı ihlal eden 10 kişiye işlem yapıldı

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Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak ruhsatsız bir iş yerinde buluşan 10 kişiye idari işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesindeki bir iş yerinin faaliyet gösterdiği bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler adrese gitti. İsimsiz ve ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerinde yapılan kontrollerde içeride bulunan 10 kişiye, "Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten" idari işlem yapıldığı bildirildi.

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