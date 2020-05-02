Hemşirenin çantasını gasbettiler, yakalandılar (2)

Erzurum'da bir tırda 8 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi

"Bu işler hep kader..."

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<br>TUTUKLANDILAR<br>Konya'da, hastaneden çıkıp evine giden hemşire A.P.'nin (21) yanına çakmak isteme bahanesiyle yaklaşan ve kolundaki çantasını zorla alıp kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan K.S. (17) ve Suriye uyruklu H.E.H. (15), 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan sevk edildikleri Konya 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-05-02 17:27:11<br>

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