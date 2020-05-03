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Başkan Kılca, Kızılay gönüllüsü olup ekmek ve gıda kolisi dağıttı

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kızılay gönüllüsü oldu ve Karatay'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan pidesi ve gıda yardımı kolisi dağıttı.

Başkan Kılca, Kızılay gönüllüsü olup ekmek ve gıda kolisi dağıttı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kızılay gönüllüsü oldu ve Karatay’daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan pidesi ve gıda yardımı kolisi dağıttı.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Kızılay gönüllüsü yeleğini giydi, şapkasını taktı ve Türk Kızılay Derneği Karatay Şube Başkanı Mehmet Tekkaymaz, yönetimi ile diğer gönüllülerle birlikte önce Ramazan pidesi ve gıda kolisinden oluşan yardımları arabalara doldurdu. Başkan Hasan Kılca, daha sonra Doğuş Mahallesine giderek vatandaşa dağıtımı yine kendisi yaptı. Hasan Kılca’yı karşılarında gören vatandaşlar hem şaşırdı hem de Ramazan ayında yapılan böylesine anlamlı yardım için mutlu olduklarını dile getirdi.

“Türkiye salgınla mücadelede dünyaya örnek oluyor”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Çin’den başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınında Türkiye'nin ilk günden beri verdiği mücadele ve izlediği yolla dünyaya örnek olduğunu belirterek, alınan olumlu mesafenin de bunun göstergesi olduğunu dile getirdi. Başkan Hasan Kılca, “Korona virüs, Türkiye’de daha görülmeye başlamadan devletimiz, tüm kurumlarıyla etkin bir mücadele başlattı. Salgının yayılmasını engellemenin yanında ekonomik, sosyal ve daha birçok alanda alınan tedbirler ile kararlarla ülkemiz gerçekten tüm dünyaya örnek oldu. Hassas bir süreçten geçiyoruz ve bu dönemde salgının kontrol altına alınması ve en az can kaybıyla sürecin tamamlanması adına önemli kararlar alınıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması da salgının önüne geçilmesi adına son derece önemli. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm bakanlıklarımız, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz kısacası tüm kurum ve kuruluşlarımız büyük fedakarlıklarla görevlerini yürütüyor ve bu süreçte vatandaşların mağdur olmaması için herkes üzerine düşeni yapıyor” ifadelerini kullandı.

“Tedbirlerimizi elden bırakmayalım güzel günler yakındır”
Hasan Kılca, tüm kurum ve kuruluşlar gibi Türk Kızılay Derneği Karatay Şubesi’nin başkanı, yönetimi ve gönüllü ordusuyla birlikte salgının başladığı ilk süreçten bu yana vatandaşların yanında olduğunu kaydederek kendilerine teşekkür etti. Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak bu süreçte salgınla mücadelede gerek dezenfekte çalışmalarımızla, tedbirlerimizle ve esnafımıza yönelik aldığımız kararlarla vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bugün de Türk Kızılay Karatay Şubesi’nin ilçemiz genelinde yürüttüğü ekmek ve gıda yardım kolisi dağıtımına katıldık. Bu çalışmaya katılan ve destek veren tüm kardeşlerimizin sevap hanesine yazılacak bir uygulama. Bu vesileyle tüm Türk Kızılay Derneği Karatay Şubesi’ne çok teşekkür ediyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında. Bizler de yerel yönetimler olarak her daim vatandaşlarımızın yanındayız. Kimse endişe etmesin. Bugüne kadar daha büyük mücadelelerden başarıyla çıkmış bir milletiz. Allah’ın izniyle gerekli tüm tedbirlerimizi almaya devam edelim ve bu mücadelemizden de başarıyla çıkalım. Güzel günlerin çok yakında olduğuna inanıyorum” diye konuştu.
Türk Kızılay Derneği Karatay Şube Başkanı Mehmet Tekkaymaz da, Türk Kızılay Derneği Karatay Şubesi olarak Ramazan süresince 6 bin 200 ramazan pidesi, 2 bin 200 gıda yardımı kolisini Karatay’ın 42 mahallesindeki 5 bin eve ulaştıracaklarını, yine 763 aileye de 400 TL nakit desteğinde bulunacaklarını belirtti. Tekkaymaz, her zaman olduğu gibi bu hassas süreçte de kendilerine destek olan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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