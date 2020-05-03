Konya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlar evdeyken kavşaklarda düzenleme yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde kavşak ve cadde düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasında çok sayıda caddenin düzenlemesini tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, bu hafta gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmalarını şehir genelinde aralıksız sürdürdü. Düzenleme çalışmaları kapsamında ekipler şehrin trafik yönünden işlek noktalarından olan; Sultan Cem Caddesi, Şefik Can Kavşağı, Fatih Kavşağı ve Meram Yeni Yol Evliya Çelebi Caddesinde trafiği rahatlatmak amacıyla ilave şerit ve düzenleme çalışması yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, trafiğin en yoğun olduğu alanlarda bir plan dahilinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde düzenleme çalışmaları yapmaya devam ettiklerini belirterek, yapılan düzenleme çalışmalarıyla Konya’da trafiği daha da akıcı hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Konyalılar evdeyken düzenleme çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Altay, tüm ilçelerde de mahalle yolu ve cadde düzenleme çalışmalarının da devam ettiğini dile getirdi.

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