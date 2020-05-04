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MÜSİAD Konya Şube Başkanı Okka: "Meslek liselerimiz ile gurur duyuyoruz"

İHA

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ve yönetim kurulu üyeleri, Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen maske makinesini inceledi.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Okka: "Meslek liselerimiz ile gurur duyuyoruz"

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ve yönetim kurulu üyeleri, Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen maske makinesini inceledi.
Milli Eğitim Bakanlığınca Kovid19 önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinin üretim kapasitesi harekete geçirildi. Bu kapsamda, Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de gerçekleştirdiği ArGe çalışmaları sonucu günde 20 bin maske imal edecek makine üretti. MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ve yönetim kurulu üyeleri, Makine Teknolojisi Alanı atölyesinde bir grup öğretmen, teknisyen ve öğrencinin katkılarıyla üretilen maske makinesini ve üretimini inceledi. Korona virüs ile mücadelede ihtiyaç duyulan koruyucu maske temini için üretilen makine hakkında okul yönetiminden bilgi alan Başkan Okka, yerli ve milli üretimin önemine dikkat çekti.
Maske makinesi hakkında bilgi veren Okul Müdürü Mehmet Sadullah Özuygur, Makinenin, ‘KTek Kılıçarslan Teknik’ adıyla tescil müracaatının yapıldığını ifade etti. Özuygur, “Maske makinemiz günde 20 bin maske üretebilecek kapasitede. Makineyi öğretmen ve öğrencilerimizden oluşan ekiple 2 hafta gibi bir sürede tasarladık ve tamamen kendi imkanlarımızla, kendi atölyemizde ürettik. Makinemiz üretime devam ederken, bir yandan da ArGe çalışmalarımız devam ediyor. İkinci makinemizi Ultrasonic Kaynak cihazını entegre ederek maske üretim sayısını günlük 100 bine çıkaracağız” dedi.
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, “Bu tür gelişmeler bizleri gururlandırıyor. Bir meslek lisemizin, ihtiyaç hissettiğinde böyle bir projeyi üretebiliyor olması büyük bir birikimin göstergesi. Okullarımızdaki bu birikim ve heyecanın, mesleki eğitimdeki gençlerimize aktarılması ile Milli Teknoloji Hamlesinde büyük başarılar elde edeceğimize inancımız tamdır. İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte topyekun olarak güçlü bir mücadele veriyoruz. Korona virüse karşı devletimizin tüm organları virüsün görüldüğü ilk andan itibaren hızlı bir şekilde tedbirlerini almış ve almaya da devam etmektedir. Son günlerde vaka sayısındaki düşüş ve iyileşen hasta sayısındaki artış, hepimizi geleceğe dair umutlandırmıştır. Salgınının küresel ekonomi üzerindeki etkisi, daha önce eşine rastlamadığımız bir belirsizlik sürecine doğru götürmektedir. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler de; ülkemizi ciddi bir şekilde etkisi altına alan bu krizin, hem üretici hem de tüketicilerimiz tarafından en az hasarla atlatılması için çalışıyoruz. Bir yandan ekonomi yönetimince alınan tedbirler ve sağlanan teşvikler sayesinde, üretim ve hizmet kapasitemizi koruyarak üretmeye devam etmek ve istihdamı korumak için çaba sarf ediyoruz. Bizlerin, vatanına ve milletine vereceği en büyük destek ise yerli ve milli üretimlerimiz olacaktır. Bu süreçte büyük bir özveri göstererek maske makinesini üretip, salgınla mücadelede ülkemize önemli katkılarda bulunan okul müdürümüze, öğretmen, teknisyen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ülkemiz, her sorunu aşacak güce sahiptir. Bu küresel salgını da en kısa sürede atlatacağımıza inancımız tamdır” diye konuştu.

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