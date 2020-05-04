Beyşehir Gölü'nden kanala sürüklenen balıkları kurtardılar

<br>Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA) KONYA'da 2 genç, balıkların Beyşehir Gölü'den akan suyla tarımsal sulama kanalına sürüklendiğini gördü. Kanala inen gençler, balıkları su seviyesinin yüksek olduğu bölgeye atarak, kurtardı. <br>Beyşehir Gölü'nden tarımsal sulamada kullanılmak üzere Beyşehir Soğla Apa kanalına su verildi. Bunun üzerine göldeki balıkların bir kısmı da suyun akıntısıyla birlikte kanala sürüklendi. Durumu fark eden Mustafa Karaboyun (22) ve Muhammed Doğu (21), az seviyede su bulunan kanala girip, sürüklenen balıkları gerideki su seviyesinin yüksek olduğu bölgeye atarak, kurtardı. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammed SIDAL <br>2020-05-04 13:23:57<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.