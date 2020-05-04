İttifak Holding Konyaspor'dan sosyal mesafeli antrenman

<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA)İttifak Holding Konyaspor, Covid-19 tedbirleri kapsamında gruplar halinde çalışmalarına başladı.<br>Yeni tip Koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını bireysel olarak sürdüren yeşil-beyazlı futbolcular, akşam saatlerinde yapılan antrenmanla belirlenen kurallar dahilinde, gruplar halinde çalışmalara başladı.<br>Kayacık Tesisleri´nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmanda oyuncular sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-05-04 19:22:10<br>
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