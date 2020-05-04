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Çakar lamba bulunan araç sürücülerine 5 bin TL ceza

DHA

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'da yapılan uygulamalarda çakar lamba taktığı tespit edilen araç sürücülerine toplamda 5 bin 217 TL para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde yaptığı uygulamalar sırasında bir otomobilde çakar lamba takılı olduğunu fark etti. Bunun üzerine durdurulan otomobil sürücüsü M.B.'ye 'çakar lamba takmaktan' bin 228 TL para cezası uygulandı. Ekipler, Ankara karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında ise U.Ö. idaresindeki aracı durdurdu. Polis, daha önce çakar lamba taktığı gerekçesiyle hakkında işlem yapıldığı tespit edilen...

Çakar lamba bulunan araç sürücülerine 5 bin TL ceza

<br>Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'da yapılan uygulamalarda çakar lamba taktığı tespit edilen araç sürücülerine toplamda 5 bin 217 TL para cezası uygulandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde yaptığı uygulamalar sırasında bir otomobilde çakar lamba takılı olduğunu fark etti. Bunun üzerine durdurulan otomobil sürücüsü M.B.'ye 'çakar lamba takmaktan' bin 228 TL para cezası uygulandı. Ekipler, Ankara karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında ise U.Ö. idaresindeki aracı durdurdu. Polis, daha önce çakar lamba taktığı gerekçesiyle hakkında işlem yapıldığı tespit edilen sürücüye, çakar lamba düzeneğini söktürmemek, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanma ve araç muayene süresini geciktirme maddelerinden 3 bin 989 TL para cezası uyguladı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK<br>2020-05-04 22:04:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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