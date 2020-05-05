Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor

İHA

Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Türkiye’nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden birisi olan ve halen su ürünleri avlanma yasağının sürdüğü Beyşehir Gölü’nde yaşayan ve tarımsal sulama sebebiyle tarihi Taşköprü’nün altındaki regülatör kapaklarının açılması neticesinde BSA kanalına akmaya başlayan yüzlerce balık, yaşama tutunabilmek için akıntıya karşı tersine yolculuk yapmaya çalışınca ilginç görüntüler sergiledi.
Kanalda bu görüntüler yaşanırken, su akışının birden kesilmesi sonucu kanal içerisinde mahsur kalan yüzlerce balık ise ölümle burun buruna kaldı. Bazılarının kanal içerisinde hareketsiz yatarak telef olduğu gözlendi. Kanalda yaşanan bu manzarayı gören vatandaşlar ise, ölümle karşı karşıya kalan sığ sulardaki balıkların kanaldan toplanarak yeniden göl sularıyla buluşturulmasını istedi. Beyşehir Gölü sularının yaz dönemi öncesinde tarımsal sulama için Konya Ovası ile buluşturulması maksadıyla tarihi Taşköprü’nün regülatör kapaklarının açılması sonrasında halk arasında Çarşamba kanalı olarak bilinen Beyşehir Suğla Apa (BSA) Kanalı bahar döneminde yeniden sularla doldu. Gölden kanala su akışı ile beraber değişik türdeki binlerce üreme dönemindeki balık da sularla birlikte kanala akmaya başladı. Başta pullu sazan, tatlı su levreği, Çin Sazanı olmak üzere geçmişten günümüze pek çok türe yaşam alanı olan gölden BSA kanalına akan balıklar, kendilerini akıntıya bırakmak yerine tekrar göl sularına kavuşabilmek amacıyla tersine yolculuk yapabilmek için mücadele verirken renkli görüntüler oluşturdu.

Balıkların yaşam mücadelesi
Kanal üzerinde bu manzara yaşanırken, su akışının bir gün sonra aniden kesilmesi sonucu sığ sularda mahsur kalan yüzlerce balık ise ölümle burun buruna kaldı. Şelale noktasında bazı balıkların oksijen yetersizliği nedeniyle ölmeleri vatandaşların tepkisine neden oldu. Kanalın dibinde telef olan yaklaşık 23 kilo ağırlığındaki bir sazan balığını da gören vatandaşlar, kanalda ölümle yaşam arasında sıkışan ve sığ sularda sağa sola giderek yaşam mücadelesi veren adeta can çekişen balıkların toplanarak tekrar göl sularına bırakılmasını istedi.
Kanaldaki balıkları izleyen Ahmet Taşkın, su akışının kesilmesi sonucu su derinliği olmaması nedeniyle kanaldaki birçok balığın öldüğünü belirterek, “Gölden kanala akan balıklar, akıntıya karşı tersine göç etmeye çalışıyor. Yani ait olduğu göl sularına dönmenin mücadelesini yapıyor. Bu ancak, bu kanalda mümkün değil. Balıklar da aşağıya gitmek istemiyor. Kanala su verilirken bu balıkların bu duruma düşmemesi için önlem alınması da gerekir. Şu anda burada içler acısı bir görüntü var. Kanaldaki daha derin kesimde suyun dibinde ölmüş büyük bir sazan balığı da var. Bu balıkların hepsinin ölmemesi için buradan kurtarılması gerekiyor” dedi.

"Birçok balık kanala akarak telef oldu"
Selim Koçer de, kanalın kapakları açılırken önlem alınmaması nedeniyle üreme dönemindeki birçok balığın kanala akarak telef olduğunu ve birçoğunun ise kurtarılmayı beklediğini vurgulayarak, “Burada sıkışan yüzlerce balık kanala su akışının kesilmesi sonucu ölümle burun buruna kaldı” diye konuştu.
Koçer, kanal içerisinde ölü balıklar da gördüklerini belirtirken, su derinliğinin azalması sonucu oksijensiz kalan türlerin su içerisinde çırpınarak yaşama tutunabilme mücadelesi verdiğini, yetkililerin bu duruma el atması gerektiğini kaydetti.
Abdurrahman Kırbaş ise, kanal içerisinde yaşanan manzaranın çok kötü olduğunu savunarak, “Yani bu balıkların buradan alınıp tekrar göl sularına bırakılması lazım. Bu balıklar yoksa ölecek, aşağıya doğru giden su yok. Ölü balıkları da görüyorsunuz. Üç kiloluk sazan var burada suyun daha derin olan kesimindeki dibinde. Yazık günah bu balıklara. Şu anda av yasağı var. Bu balıkları kurtarabilmek için kanala giremeyiz ancak izin versinler gönüllü olarak bizler girelim, bu balıkları kurtarıp tekrar ait olduğu göl sularıyla buluşturalım. Yetkililer bu duruma bir çözüm bulsun yoksa, burada kalan balıklar da bir iki gün içerisinde ölecek” uyarısında bulundu.
Öte yandan, kanal üzerinde su akışının kesilmesi üzerine şelale mevkisinde kanal içerisine giren iki genç de, su derinliğinin kaybolması üzerine su içerisinde can çekişen ve daha çok suyun olduğu sulara doğru gidebilmenin mücadelesini veren balıkları elleriyle yakalayarak kanalın daha derin olan kesimine doğru atıp kurtarmak için uzun süre mesai yaparken görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karatay personeli, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Karatay personeli, yolda bulduğu cüzdanı sahibine ...
NEÜ’den öğrencilere kesintisiz psikolojik destek
YEREL HABERLER NEÜ’den öğrencilere kesintisiz psikolojik destek
Konya Büyükşehir’den 10 bin ev hanımına fide desteği
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den 10 bin ev hanımına fide desteği
(Görüntülü) Kapkaça uğrayan hemşire, şüphelilerin peşinden koşup, saklandıkları yeri polise göstermiş
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kapkaça uğrayan hemşire, şüphelilerin ...
Kapkaça uğrayan hemşire şüphelinin peşinden koşup, yerini polise göstermiş
YEREL HABERLER Kapkaça uğrayan hemşire şüphelinin peşinden koşup, ...
(Görüntülü) KONYA Çakar lamba bulunan araç sürücülerine 5 bin TL ceza
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONYA Çakar lamba bulunan araç ...
Çakar lamba bulunan araç sürücülerine 5 bin TL ceza
YEREL HABERLER Çakar lamba bulunan araç sürücülerine 5 bin TL ceza
ABD uyruklu şahsın baraj gölüne bıraktığı balıklar bulunamadı
YEREL HABERLER ABD uyruklu şahsın baraj gölüne bıraktığı balıklar ...
İttifak Holding Konyaspor'dan sosyal mesafeli antrenman
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor'dan sosyal mesafeli ...
(Görüntülü) Mevlana'nın Konya'ya göçünün 792 yılı törenlerine koronavirüs düzenlemesi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mevlana'nın Konya'ya göçünün 792 yılı ...
(Görüntülü) ABD'linin baraj gölüne bıraktığı balıklar bulunamadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) ABD'linin baraj gölüne bıraktığı balıklar ...
ABD'LİNİN BARAJ GÖLÜNE BIRAKTIĞI BALIKLAR BULUNAMADI
YEREL HABERLER ABD'LİNİN BARAJ GÖLÜNE BIRAKTIĞI BALIKLAR BULUNAMADI
ABD'linin baraj gölüne bıraktığı balıklar bulunamadı
YEREL HABERLER ABD'linin baraj gölüne bıraktığı balıklar bulunamadı
Mevlana'nın Konya'ya göçünün 792'nci yılı törenlerine koronavirüs düzenlemesi
YEREL HABERLER Mevlana'nın Konya'ya göçünün 792'nci yılı törenlerine ...
Hazreti Mevlana Konya’ya gelişinin 792. yılında anıldı
YEREL HABERLER Hazreti Mevlana Konya’ya gelişinin 792. yılında ...
Ereğli cadde ve sokakları pırıl pırıl oldu
YEREL HABERLER Ereğli cadde ve sokakları pırıl pırıl oldu
(Görüntülü) Konya'da, kısıtlama sonrası alışveriş yoğunluğu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'da, kısıtlama sonrası alışveriş ...
Şüpheli çantayı izleyebilmek için sosyal mesafeyi unuttular
YEREL HABERLER Şüpheli çantayı izleyebilmek için sosyal mesafeyi ...
Konya'da, kısıtlama sonrası alışveriş yoğunluğu
YEREL HABERLER Konya'da, kısıtlama sonrası alışveriş yoğunluğu
Beyşehir Gölü'nden kanala sürüklenen balıkları kurtardılar
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü'nden kanala sürüklenen balıkları ...
Meram’da parklar güzel günler için hazırlanıyor
YEREL HABERLER Meram’da parklar güzel günler için hazırlanıyor
Başkan Kılca: “Çocuklarımızın daha kaliteli mekanlarda eğitim almalarına katkı sunuyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Çocuklarımızın daha kaliteli ...
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 21 kişiye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonunda 21 kişiye işlem ...
Seydişehir cezaevinden firar edip Beyşehir’de yakalandılar
YEREL HABERLER Seydişehir cezaevinden firar edip Beyşehir’de ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X