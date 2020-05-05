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Konya Büyükşehir mahalle yollarında hummalı çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2020 yatırım programı kapsamında ilçelerdeki 300 kilometrelik mahalle yolunda sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günler dahil çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Mahalle yollarında standardı yükseltecek çalışmalar 55 milyon liraya mal olacak.

Konya Büyükşehir mahalle yollarında hummalı çalışmalarını sürdürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2020 yatırım programı kapsamında ilçelerdeki 300 kilometrelik mahalle yolunda sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günler dahil çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Mahalle yollarında standardı yükseltecek çalışmalar 55 milyon liraya mal olacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Büyükşehir’e bağlanan ilçelerde mahalle yollarının standardını yükseltmek için çalışmalarına devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni yasayla birlikte 31 ilçe ve bin 200 mahalleye önemli yatırımlar kazandırdıklarını belirterek, ilçelerin ihtiyaç önceliklerine göre yatırımları sürdürdüklerini dile getirdi. Konya’nın merkez ve tüm ilçeleriyle birlikte altyapısı tamamlanmış, topyekün kalkınmış bir şehir olması için gayret gösterdiklerini kaydeden Başkan Altay, 2020 yılı yatırım programında yer alan 19 ilçeye bağlı mahallelerde yaklaşık 300 kilometrelik mahalle yolu yatırımlarının yoğun olarak devam ettiğini söyledi. Ekiplerin sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günler dahil korona virüs sürecinde de sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmalara devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, bu yıl tamamlanacak 300 kilometrelik mahalle yolunun 55 milyon liraya mal olacağını ifade etti. Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri; Meram, Çumra, Yunak, Tuzlukçu, Kadınhanı, Derbent, Derebucak, Hüyük, Yalıhüyük, Taşkent, Hadim, Güneysınır, Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Kulu, Cihanbeyli, Sarayönü ve Altınekin ilçelerine bağlı 300 kilometrelik mahalle yolunda genişletme ve standart yükseltme çalışmaları yapıyor.

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