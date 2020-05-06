Konya'da bir apartman karantinaya alındı

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<br>Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) KONYA´da 6 bloklu sitedeki bir apartman, bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.<br>Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi, Şehit Bilal İpek Sokak´ta bulunan 6 bloklu sitedeki bir apartmanda yaşayan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla apartman karantinaya alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla apartmana giriş ve çıkışlar yasaklanırken, bina kapısında iki bekçi görevlendirildi.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Mehmet IŞIK<br>2020-05-06 00:43:55<br>

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