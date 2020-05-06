Akşehir’de sokak hayvanları unutulmuyor

Konya’nın Akşehir ilçesinde, korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerden sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla sokak hayvanlarını besleme çalışmaları sürüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında Akşehir Belediyesi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Akşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri ile hayvanseverler tarafından ilçe genelindeki beslenme odakları ile çeşitli alanlara sokak hayvanları için mama bırakıldı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, sokak hayvanlarının rutin olarak beslenmesine devam edildiğini belirterek, “Özellikle bu zor dönemde sokaktaki canlarımıza daha fazla özen gösteriyoruz. Bugün de sokakta yaşayan sevimli dostlarımızın mama ve su ihtiyaçlarını karşılamak için beslenme odaklarımıza ve çeşitli alanlara, diğer kurumlarımızla ve hayvansever vatandaşlarımızla birlikte mama bıraktık. Akşehir Belediyesi olarak hayvanlarımız için besleme çalışmalarımız eskiden olduğu gibi devam edecek” dedi.

Başkan Akkaya, vatandaşlarında özellikle bu günlerde daha duyarlı olup sokak hayvanları için evlerinin önlerine su ve ekmek bırakmaları ile sokak hayvanlarının yaşam imkanlarının artırılacağını bir kez daha yineledi.

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