Akşehir’de sokak hayvanları unutulmuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akşehir’de sokak hayvanları unutulmuyor

İHA

Konya'nın Akşehir ilçesinde, korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerden sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla sokak hayvanlarını besleme çalışmaları sürüyor.

Akşehir’de sokak hayvanları unutulmuyor

Konya’nın Akşehir ilçesinde, korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerden sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla sokak hayvanlarını besleme çalışmaları sürüyor.
Yapılan çalışmalar kapsamında Akşehir Belediyesi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Akşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri ile hayvanseverler tarafından ilçe genelindeki beslenme odakları ile çeşitli alanlara sokak hayvanları için mama bırakıldı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, sokak hayvanlarının rutin olarak beslenmesine devam edildiğini belirterek, “Özellikle bu zor dönemde sokaktaki canlarımıza daha fazla özen gösteriyoruz. Bugün de sokakta yaşayan sevimli dostlarımızın mama ve su ihtiyaçlarını karşılamak için beslenme odaklarımıza ve çeşitli alanlara, diğer kurumlarımızla ve hayvansever vatandaşlarımızla birlikte mama bıraktık. Akşehir Belediyesi olarak hayvanlarımız için besleme çalışmalarımız eskiden olduğu gibi devam edecek” dedi.
Başkan Akkaya, vatandaşlarında özellikle bu günlerde daha duyarlı olup sokak hayvanları için evlerinin önlerine su ve ekmek bırakmaları ile sokak hayvanlarının yaşam imkanlarının artırılacağını bir kez daha yineledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ev yangını kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Ev yangını kısa sürede söndürüldü
Başkan Altay: “Korona virüsten korunmak için en ideal ulaşım aracı bisiklettir”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Korona virüsten korunmak için en ideal ...
'Hububat alım fiyatları, çiftçinin buğdaya ısınmasına vesile oldu'
YEREL HABERLER 'Hububat alım fiyatları, çiftçinin buğdaya ısınmasına ...
Uzm. Dr. Karaman: “İyileşme oranlarımız oldukça yüksek”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Karaman: “İyileşme oranlarımız oldukça ...
Konya'da bir apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Konya'da bir apartman karantinaya alındı
İttifak Holding Konyaspor'da çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor'da çalışmalar sürüyor
Temizlik görevlisi kaldırımda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Temizlik görevlisi kaldırımda bulduğu cüzdanı ...
PTT şubelerinde yoğunluk devam ediyor
YEREL HABERLER PTT şubelerinde yoğunluk devam ediyor
Yasa dışı köpek dövüştüren 10 kişiye 47 bin 760 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Yasa dışı köpek dövüştüren 10 kişiye 47 bin 760 lira ...
Milletvekili Esin Kara, yerel medyaya destek istedi
YEREL HABERLER Milletvekili Esin Kara, yerel medyaya destek istedi
Başkan Kavuş: “Yeni alınan makinelerle asfaltta dışa bağımlılığımız bitiyor”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Yeni alınan makinelerle asfaltta dışa ...
Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
Konya Büyükşehir mahalle yollarında hummalı çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir mahalle yollarında hummalı ...
İnternetken köpek dövüşü düzenleyenlere operasyon
YEREL HABERLER İnternetken köpek dövüşü düzenleyenlere operasyon
Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Balıklar yaşama tutunabilmek için tersine göç etmeye ...
Karatay personeli, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Karatay personeli, yolda bulduğu cüzdanı sahibine ...
NEÜ’den öğrencilere kesintisiz psikolojik destek
YEREL HABERLER NEÜ’den öğrencilere kesintisiz psikolojik destek
Konya Büyükşehir’den 10 bin ev hanımına fide desteği
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den 10 bin ev hanımına fide desteği
(Görüntülü) Kapkaça uğrayan hemşire, şüphelilerin peşinden koşup, saklandıkları yeri polise göstermiş
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kapkaça uğrayan hemşire, şüphelilerin ...
Kapkaça uğrayan hemşire şüphelinin peşinden koşup, yerini polise göstermiş
YEREL HABERLER Kapkaça uğrayan hemşire şüphelinin peşinden koşup, ...
(Görüntülü) KONYA Çakar lamba bulunan araç sürücülerine 5 bin TL ceza
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONYA Çakar lamba bulunan araç ...
Çakar lamba bulunan araç sürücülerine 5 bin TL ceza
YEREL HABERLER Çakar lamba bulunan araç sürücülerine 5 bin TL ceza
ABD uyruklu şahsın baraj gölüne bıraktığı balıklar bulunamadı
YEREL HABERLER ABD uyruklu şahsın baraj gölüne bıraktığı balıklar ...
İttifak Holding Konyaspor'dan sosyal mesafeli antrenman
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor'dan sosyal mesafeli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X