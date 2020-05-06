Yangın çıkan apartman tahliye edildi, sosyal mesafe unutuldu

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<br>Muhammed SIDAL/BEYŞEHIR (Konya), (DHA) - KONYA´nın Beyşehir ilçesinde, apartmanın 4´üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tahliye edilen binada oturanlar ise sosyal mesafe kuralını unutup, söndürme çalışmalarını izledi.<br>Hamidiye Mahallesi 40810 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, hemen müdahaleye başlarken, alevleri kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Yangın sırasında bina tahliye edilirken, apartmanda oturanlar, sosyal mesafe kuralını unutarak, birbirilerine yakın mesafede söndürme çalışmalarını izledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammed SIDAL<br>2020-05-06 14:08:50<br>

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