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Meram’ın dört bir yanına Mobil Atık Getirme Üniteleri kuruluyor

İHA

Konya'nın merkez Meram ilçesinin dört bir yanına 'Sıfır Atık Kutuları ve 'Mobil Atık Getirme Üniteleri' yerleştiriyor. 'Sıfır Atık Seferberliği'nin başladığı ilk günden bu yana birbirinden değerli projeler ürettiklerinin altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, modern 'Mobil Atık Getirme Üniteleri' ve 'Sıfır Atık Kutuları'nın Meram'ın sıfır atık hedefine ulaşmasına önemli katkı sunacağını kaydetti.

Meram’ın dört bir yanına Mobil Atık Getirme Üniteleri kuruluyor

Konya’nın merkez Meram ilçesinin dört bir yanına ‘Sıfır Atık Kutuları ve ‘Mobil Atık Getirme Üniteleri’ yerleştiriyor. ‘Sıfır Atık Seferberliği’nin başladığı ilk günden bu yana birbirinden değerli projeler ürettiklerinin altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, modern ‘Mobil Atık Getirme Üniteleri’ ve ‘Sıfır Atık Kutuları’nın Meram’ın sıfır atık hedefine ulaşmasına önemli katkı sunacağını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında ilk günden bu yana birbirinden değerli projelerin altına imza atan Meram Belediyesi, proje kapsamında 13 farklı sınıfta atıkların depolanmasını sağlayan ‘Sıfır Atık Kutularını’ ve ‘Mobil Atık Getirme’ ünitelerini ilçenin dört bir yanına yerleştirmeye devam ediyor.

“Meram’da geri dönüşen atık miktarı aylık 450 tonu buldu”
Atıkların geri dönüşümü ile ekonomiye yeniden kazandırılmasını ve kaynakları daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Sıfır Atık Seferberliği’ ile ilgili çalışmalarını her geçen gün artırarak devam ettirdiklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu alanda bugüne kadar birbirinden değerli pek çok projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. Meram’da aylık toplanan geri dönüşüm malzemelerinin 450 tona yaklaştığını açıklayan Başkan Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Nihai hedefimiz olan sıfır rakamını yakalayabilmek amacıyla son olarak ‘Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezimizi hayata geçirdik. İlçenin dört bir tarafına modern ‘Sıfır Atık Kutuları’ ve ‘Mobil Atık Getirme’ üniteleri yerleştiriyoruz. Ünitelerimiz, kayar yazıları ile daha çok dikkat çekiyor ve farkındalığın artmasını sağlıyor. 13 farklı sınıfta atıkların depolanmasını gerçekleştiriyor. Atıkları kaynağında ayrıştırmak bu noktada önemli zaman ve verim tasarrufu anlamı taşıyor. Bu sebeple çalışmalarımızın önemli ayaklarından birini bu merkezler ve kumbaralar oluşturuyor.”
Meram’ın 30’dan fazla noktasına geçici depolama kumbaraları yerleştirildiğini ifade eden Başkan Kavuş, son olarak nüfusun yoğun olduğu bölgelerden biri olan Sivaslı Ali Kemal Caddesi üzerine ‘Mobil Atık Getirme Merkezi’ konulduğunu kaydetti. ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Meram Belediyesinin bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Kavuş, “Bugüne kadar ilçemizde bulunan kamu kurumları ve okulların tamamına 3 binin üzerinde plastik geri dönüşüm kutusu dağıttık. Böylece kamu kurumu ve okulların tamamının Sıfır Atık Projesine geçişi tamamlanmış ve başarılı bir şekilde uygulamaların devamı sağlanmaktadır. Yine okullar ile konutların birçoğunda sıfır atık projesini ve amacının ne olduğunu anlatan eğitim seminerleri düzenlenerek çocuklarımızın ve insanımızın konu ile ilgili olarak bilinçlendirilmesi sağlandı. Özel kuruluşlar ile konutların Sıfır Atık Projesine tamamen geçişi için çalışmalar ise halen devam etmektedir. Çalışmalarımız Sıfır Atık Projesi, amacına ulaşana dek kesintisiz devam edecektir” diye konuştu.

“Sıfır atıkla 27 bin ağaç kesilmekten kurtuldu”
Yapılan bu yenilikçi yaklaşımlarla Meram’da toplanan geri dönüşüm malzemelerinin miktarının yıllık 5 bin 400 tonu bulduğunu ifade eden Başkan Kavuş, bunun ekonomiye katkılarıyla ilgili şunları kaydetti: “Toplanan yıllık 5 bin 400 ton ambalaj malzemelerinin ülkemiz açısından ekonomik ve çevresel değeri şu şekildedir: Geri dönüşüm malzemelerinin çöpe gitmemesi nedeniyle 27 bin ağacın kesilmesine gerek kalmamış, 12 milyon KW/H elektrik enerjisi, 500 tona yakın petrol ve türevi ve 400 tonun üzerinde su tasarrufu sağlanmış olup 1200 Kg Karbondioksit sera gazı salınımı da önlenmiştir.”

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