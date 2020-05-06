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Balıkla fotoğraf çektiren olta avcısı ve tekne sahibine 15 bin lira ceza

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, devam eden balık avı yasağına rağmen tekneyle açıldıkları gölde olta ile avlanan ve sosyal medyada paylaşan biri olta avcısı, diğeri ticari balık avcısı olan 2 kişiye su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle 9 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 1 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşen balık avı ile ilgili söz konusu kişilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 6 bin 360 lira ceza kesilirken, toplam ceza tutarı 15 bin 360 lira oldu.

Balıkla fotoğraf çektiren olta avcısı ve tekne sahibine 15 bin lira ceza

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, devam eden balık avı yasağına rağmen tekneyle açıldıkları gölde olta ile avlanan ve sosyal medyada paylaşan biri olta avcısı, diğeri ticari balık avcısı olan 2 kişiye su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle 9 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 1 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşen balık avı ile ilgili söz konusu kişilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 6 bin 360 lira ceza kesilirken, toplam ceza tutarı 15 bin 360 lira oldu.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri, yapılan bir ihbarın ardından olta tutkunu Y.E.Ç.’nin Konya Amatör Oltacılar Platformuna ait sosyal medya hesabında Beyşehir Gölü’nün Yeşildağ avlak sahasında yer yasağını ve amatör avcılık kurallarını ihlal ettiğine yönelik paylaşımının olduğunu saptayınca bu paylaşımını ve görselleri incelemeye aldı. Elinde gölden avladığı sudak balıklarıyla birlikte tekne üzerinde çekilen fotoğraflarını paylaşan Y.E.Ç.’nin, göl sularında tekne temin eden aynı avcıyla birlikte yeniden avlanmak amacıyla göle gireceklerinin ihbar edilmesi üzerine harekete geçti. Su ürünleri kontrol ekipleri, kendilerine eşlik eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte şahısların geleceklerini belirttiği bölgeye geldi. Ekipler, Yeşildağ avlak sahasında tespit ettikleri Y.E.Ç. ve F.G.’nin içerisinde bulunduğu 42 CMR 76 plakalı otomobili durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde, aracın içerisinde bulunan Y.E.Ç’nin paylaşım yapan kişi olduğunu belirleyen ekipler, aracın bagaj bölümünde balık yakalamakta kullanılan kepçe ile aracın arka koltuğunda kılıf içerisinde bir olta buldu.

Su ürünleri kanununa muhalefetten 9 bin, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 6 bin 360 lira ceza
Ekipler tarafından, 1 Mayıs 2020 tarihinde sosyal medyadan yapılan paylaşımı nedeniyle su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle Y.E.Ç. ile kendisine yasak dönemde tekne temin eden, kullanan ve kullandıran F.G. hakkında toplam 9 bin lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca iki avcı hakkında Beyşehir İlçe Kaymakamlığı tarafından da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere toplamda 6 bin 360 lira ceza uygulanırken, iki avcıya uygulanan toplam ceza 15 bin 360 lira oldu.

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